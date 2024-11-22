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我国国际科技创新中心建设成效显著

2024年11月22日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：我国国际科技创新中心建设成效显著

21日，清华大学产业发展与环境治理研究中心与自然科研团队联合编制的《国际科技创新中心指数2024》报告正式发布。报告显示，此次评估排名前10的城市（都市圈）中，中国城市占3席，依次为：北京居第三位，粤港澳大湾区居第六位，上海居第七位。其中，北京的评估得分与去年相比显著提升，仅次于旧金山-圣何塞和纽约。

据介绍，国际科技创新中心指数通过科学中心、创新高地和创新生态三个维度的30个指标，综合评估国际科技创新城市的发展态势，旨在为世界各国的创新发展布局提供有效依据。今年，该指数将评估城市扩展到120个，并新增对国际合作论文分析与生物医药专利分析两大热点的关注。

总体来看，亚洲城市的科技创新综合水平迅速提升，特别是在创新生态方面取得进步；湾区城市群在全球创新高地前5的城市（都市圈）中占4席，展现出在创新企业和新兴产业方面的突出优势；人口不足百万的微型科技创新中心通过发挥特定领域的显著优势，推动创新活动。（记者李春剑）

(责编：李昉、孙竞)

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