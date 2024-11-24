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“马克思主义中国化时代化的理论自觉与历史使命”青年对话会在京举办

2024年11月24日10:43 |
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人民网北京11月24日电（记者林露）“马克思主义中国化时代化的理论自觉与历史使命”青年对话会23日在京举办。

11月23日，“马克思主义中国化时代化的理论自觉与历史使命”青年对话会在京举办。人民网记者林露 摄

11月23日，“马克思主义中国化时代化的理论自觉与历史使命”青年对话会在京举办。人民网记者林露 摄

中国人民大学马克思主义学院党委书记朱岩介绍，此次对话会的举办，旨在为青年马克思主义学者提供交流沟通的平台，促进马克思主义理论及其相关学科的学术交流。希望青年学子善于思考，始终保持积极思考的热情。

中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长、马克思主义学院教授秦宣指出，面对全球范围内层出不穷的新问题，解决方案是要推进马克思主义中国化和时代化，推进马克思主义的理论研究创新。他表示，马克思主义理论创新必须关注世界百年未有之大变局、国情新变化、党情新变化。

会议设置了四个议题，青年学者们分别围绕“筑牢青年马克思主义信仰的理论根基”“展望新时代青年理论宣讲的未来征程”等主题进行热烈讨论，并分享了引导青年学子树立马克思主义信仰的工作经验、交流了各自宣讲团的工作经验等内容。

会议由中国人民大学马克思主义学院主办。来自清华大学、中国人民大学、华中师范大学、中国社会科学院等高校和科研院所的青年马克思主义学者和师生近200人参会。

(责编：崔競文、刘凡)

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