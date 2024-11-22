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以评价改革推动教育、科技、人才融合发展

2024年11月22日08:51 | 来源：科技日报
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原标题：以评价改革推动教育、科技、人才融合发展

党的二十届三中全会提出，必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革。评价是导向，更是牵引，新时代教育评价改革是教育综合改革的“牛鼻子”，是一流大学建设的重中之重。厦门大学聚焦潜心育人和科研创新两个重点，围绕发展性评价、表现性评价和长周期评价三个难点，坚持破立结合、多元协同、校院联动，着力打造开放式、整体性和高水准的评价体系，以评价改革推动教育、科技、人才融合发展，加快塑造一流大学建设新动能。

以深化学生评价构建育人新格局。高校是人才培养的主阵地，必须坚定不移走好拔尖创新人才自主培养之路。厦门大学坚持育人为本、质量为先，不断完善符合学生成长成才规律、全面发展规律的评价体系。深化思政教育改革，建立健全“大思政课”建设机制，打造以思政课程为核心、专业课程为重点、通识课程为拓展、实践类课程为补充的“1+3”大思政教育体系。创新“德智体美劳”过程性评价，建立以“思想品德素质、学业文化素质、生理心理素质、知美审美素质、劳动技能素质”为核心内容的学生评价体系，实施“体育课程超市”和“三个自主（选项目、选教师、选时间）”选课机制，成立美育与通识教育中心，每学年开设精品校选美育课程百余门次，设置美育、体育、劳动、创新等必修学分，提升学生综合素养。建立长周期贯通培养的拔尖创新人才早期发现和培育机制，以强基计划、基础学科拔尖学生培养计划2.0等引领拔尖创新人才培养。探索建立分类多维的学位评定方式，实施博士研究生申请学位创新成果评价改革，设立学位论文、学术专著、专利、研究报告、咨询报告等多元化的创新成果类型，设置多种形式非标准化考试考核新方法，激发学生的学术志趣和创新潜力。

以完善教师评价激发队伍新活力。高校是重要的人才集聚地，理应担负起服务国家建设世界重要人才中心的使命。厦门大学围绕教师引进、考核、聘任三大环节，探索“菜单式”评价模式，提供个性化“评价套餐”，以“三个打通”构建以创新价值、能力、贡献为导向的教师评价体系。打通等效评价通道，以多维破“五唯”，重点关注代表性成果和实际贡献，在不降低学术水准的前提下增设教改项目等业绩等效选项，鼓励教师各尽其能。打通评聘晋升通道，围绕学科战略布局打造文理并重、梯次递进、能上能下、全程激励的“新时代卓越人才体系”。设置院长特别提名、院士特别举荐等“四个特别”聘任程序，近五年共有54位专任教师通过特别程序聘任相应专业技术职务。探索长周期考核评价，出台新引进助理教授支持计划，鼓励教师潜心产出显著成果。探索有组织科研团队评价，推动学院试点建立团队与个人考核相结合的评价机制，引导教师瞄准国家战略需求，承担重大科研项目。打通人才流转通道，分类完善岗位考核评价办法，明确教师系列、工程技术系列、辅导员系列等不同系列发展定位，按照“人岗相适、人尽其才”原则支持不同系列人员互通互转，鼓励教师在不同的维度上“争当状元”。

以校院两级联动塑造发展新优势。评价改革是一项系统工程，需要全校上下通力配合、整体推进。厦门大学持续深化校院管理体制改革，推动校院两级治理协同发力。坚持放管结合，建立以科技发展、国家战略需求为牵引的学科设置调整机制，优化学科专业布局，不断提升创新成果和人才培养与经济社会发展需求的契合度。坚持简政放权，引导学院结合学科发展需求、自身发展特点盘活办学资源。建构“教学包”赋予学院教学改革自主权，实行“招生—培养—就业”一体、覆盖教学关键环节的人才培养目标责任制，推动人才培养质量持续提升。建构“人才包”赋予学院人才引育自主权，实施人才引育目标责任制，试点建立“人才特区”，激发学院打造一流人才队伍内生动力。建构“评价包”赋予学院绩效评价自主权，针对6个学部及艺术、建筑、临床医学等特殊学科分类制定评价基本标准，支持35个教学科研单位“一院一策”制定符合自身学科发展规律的教师绩效考核评价实施细则，以专业化、细分化破除评价“一刀切”。坚持优化服务，树牢以人为本理念，打造有态度、有理念、有方法、有机制的“四有”服务体系，提高行政服务效能，助力人才安心安身安业，营造尊师爱生敬教的良好风尚。

 （作者：张宗益，系厦门大学校长）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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