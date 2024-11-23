截图来源：浙江大学传媒与国际文化学院微信公众号

人民网北京11月23日电 （记者李依环）近日，网传浙江大学传媒与国际文化学院受助对象方某晒国内外旅游照，引发广泛关注。该学院今天发布情况通报称，经学院研究，认为该生存在《浙江大学本科学生资助工作管理办法》规定的不合理消费行为，对其进行了批评教育，取消其受资助资格。

通报指出，浙江大学传媒与国际文化学院已第一时间成立调查组，面谈涉事学生，查阅有关材料，审查认定程序，开展相应调查工作。

经核实，方某为传媒与国际文化学院2021级本科生，于2021-2022学年、2023-2024学年、2024-2025学年秋冬学期被认定为资助对象，2022-2023学年因经济困难有所缓解未申请资助对象资格，资助的认定流程和申请材料符合《浙江大学本科学生资助工作管理办法》规定。

通报称，今年以来，该生有多次出行各地的情况，其中旅游3次。经学院研究，认为该生存在《浙江大学本科学生资助工作管理办法》规定的不合理消费行为，对其进行了批评教育，取消其受资助资格。目前，学生本人已经认识到错误，接受处理结果，并做了书面检查。

浙江大学传媒与国际文化学院表示，将深入反思工作中存在的不足，进一步做好受助对象经济状况的动态了解，完善意见建议的响应和反馈机制，加强学生资助管理和教育引导工作。

(责编：郝孟佳、熊旭)