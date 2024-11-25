11月20日—22日，2024年世界职业技术教育发展大会在天津举行。1200余位国内外代表出席会议，其中包括来自全球100多个国家和地区的600余名境外嘉宾，覆盖政府官员、驻华使节、国际组织和院校代表等。

大会为职业教育国际交流合作搭建了高端平台，向世界展示了中国职业教育高质量发展成就，凝聚了携手推动全球职业教育高质量发展合力。与会外宾纷纷给予高度肯定和赞赏。

凝聚了广泛共识

在大会开幕式上，教育部部长怀进鹏作题为《创新赋能未来 技能塑造人生 携手推动全球职业教育高质量发展》的主旨报告，引发强烈共鸣。部长级圆桌会议讨论通过《天津共识》，达成了致力于构建更加公平、更加包容、更加持续的职业技术教育体系，不断加强世界职业技术教育的交流与合作的共同理念。文莱教育部高等教育副常任秘书长陈威旗表示，本次大会具有很强的启发意义，中国教育部部长强调将“技能”作为团结人类的“通用语言”，让“创新赋能未来 技能塑造人生”的美好愿景更加深入人心。

大会期间，怀进鹏部长与哈萨克斯坦教育部部长别伊谢姆巴耶夫举行了双边会谈。别伊谢姆巴耶夫表示，中国在职业教育方面的经验对世界各国有非常重要的作用，目前已经推广到许多其他国家，比如中国职业教育的独特品牌鲁班工坊已经在哈萨克斯坦运行，未来还将开设第二家。

2024年世界职业技术教育发展大会取得多项显著成果，《天津共识》的通过具有深远意义，受到外宾高度赞誉。

坦桑尼亚教育和科技部副部长奥马里·基潘加表示，这是一次非常成功的国际会议。中国政府在短短几天内组织了密集的专题会议，为各国交流思想、达成重要合作共识提供了良好机会。泰国海上丝路孔子学院理事会主席颂德通猜表示，这次大会是推动世界职业技术教育发展的标志性活动。

毛里塔尼亚高等教育与科学研究部秘书长努威·阿贝迪赞叹：“大会非常成功！大会提供了一个很好的机会，让各国了解中国在职业教育领域的领先经验，同时也分享了许多其他国家的宝贵经验，为与会者提供了一个交流经验、建立友谊的平台。我们向中国教育部副部长表达在毛里塔尼亚设立鲁班工坊的愿望，希望能够从先进经验中受益。”

搭建了广阔平台

世界职业技术教育发展大会为推动职业教育国际交流搭建了平台，不同国家和地区汇聚一堂分享经验，为未来深化合作打下了坚实基础。

联合国教科文组织教育信息技术研究所理事会主席阿莎·辛格·卡瓦认为，这次大会为各国交流职业教育搭建了平台，发达国家、中等收入国家以及低收入国家在这里分享实践经验。借此次大会，各国代表汇聚一堂、分享经验并推动进一步合作。

巴基斯坦巴中职业技术学院院长艾哈迈德·曼祖尔表示：“来自世界各地的国家领导者分享了他们在职教领域的经验。我们分享了经验，并向他们介绍我们是如何与中国的职业院校建立合作关系，这种合作对巴中的职业教育发展非常有帮助。”

中非共和国高等教育、科研和技术创新部部长让·洛朗·西萨-马加莱说：“这次大会是一个很好的机会，我与不同国家的同事见面、相识，一起谈了很多事情，计划了未来的发展，比如我与埃塞俄比亚部长会面时，我们聊了很多两国未来合作的事宜。”

世界职业技术教育发展联盟是首个由我国主导建立的世界职业教育合作组织机构，将为全球职业教育国际合作带来崭新机遇。

越南河内机电学院Nga Pham表示：“很高兴成为世界职业技术教育发展联盟的成员。我们渴望向联盟的其他成员学习。我们学校将在全球范围内寻求职业教育国际合作。我相信，在一起，我们会更强大。”

分享了中国经验

世界职业技术教育发展大会充分展现了我国职业教育的积极贡献和先进经验，受到各国外宾的高度认可。

贝宁中等教育、技术和职业培训部部长夸罗·伊夫·查比指出，大会为各国教育部门分享和交流经验提供了宝贵的机会，通过职业教育专题展看到了中国职业教育取得的非凡成就。

乌兹别克斯坦撒马尔罕州副州长奥伊别克·哈姆拉耶夫在接受CGTN采访时表示：“乌兹别克斯坦非常重视教育，特别是职业教育。我们未来将和中国继续在这方面加强合作，学习中国职业教育的先进经验。”

所罗门群岛教育与人力资源发展部部长托泽·里奥卡纳说：“所罗门群岛是一个比较年轻的国家，教育体系还处于比较初级的发展阶段。我们正积极努力缩小与先进国家之间的差距。这次大会是一次宝贵的学习机会，不仅认识到了我国与其他国家，尤其是与中国之间的差距，也获得了宝贵的知识和见解。我热切期待两年后的下一次会议，届时我们将继续进行深入对话，分享经验，共同推动教育和社会发展。”

利比里亚教育部副部长内森尼尔西斯科说：“这是一次值得参与的盛会。首先，我们得以了解中国政府及全球其他政府在职业教育与培训（TVET）领域所开展的高质量工作。其次，我们的团队有机会深入了解鲁班工坊，以及它对中国乃至全球职业教育发展产生的影响。”

几内亚比绍国家教育、高等教育与科研部部长埃里·马内说：“本次会议充分证明，职业技术培训对任何国家都具有重要意义，而中国的先进经验为我国未来的发展提供了借鉴。我们将坚定不移地践行会议中达成的共识，并积极向中国学习先进经验。”

结下了深厚友谊

世界职业技术教育发展大会密切了不同国家和地区间的联系，也结下了深厚友谊。

塞尔维亚教育部国务秘书亚斯明·霍季奇说：“我要向东道主中国表示衷心感谢。我们两国之间有着牢固的钢铁友谊，我还与中国教育部副部长吴岩先生进行双边会谈。同以往一样，中国人民对塞尔维亚人民表现出了兄弟之情，我们将永远记得中国的周到安排，并热情欢迎中国朋友们来访塞尔维亚共和国。”

刚果（金）职业培训部部长埃基拉·利孔比奥·马克盛赞：“此次会议意义非凡，不仅进一步加深了刚果（金）与中国的关系，还为刚果（金）与其他国家建立联系、分享经验提供了良好平台。通过交流，我们更深入地了解了不同国家的文化和职业教育，同时也清晰地认识到了我国职业教育的发展水平。天津的职业教育是一个值得学习的典范，为刚果（金）规划和完善技能村提供了宝贵经验。我坚信，通过与中国的紧密合作，各国将在职业技术教育领域实现共同进步，共享发展成果。”

各国代表的积极反馈与高度评价，不仅是对本次大会的充分肯定，更是对未来深化职业教育国际合作、共创辉煌的殷切期待。展望未来，各国关于职业技术教育的经验和智慧将汇聚成磅礴力量，世界职业教育必将迎来更加广阔的发展前景。（来源：教育部职业教育与成人教育司）

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