原标题：从校园走来的三大球生力军

11月21日，第一届全国青少年三大球运动会男子足球项目决赛阶段进行了小组赛第三轮比赛的争夺。在湖南省体育场，东道主湖南队1比4不敌河北队，小组赛一胜两负无缘晋级八强。根据赛程安排，湖南队将在11月23日参加第9至16名排位赛。

赛后，湖南男足门将田尚轩接受采访时表示：“浙江队和河北队的实力虽在我们之上，但我们并非没有机会，只是没把握住。”

目前，湖南在三大球上均没有顶级联赛职业球队。作为东道主，本届运动会湖南在6个单项上均可直接入围决赛阶段的比赛。因此，与本次运动会多数参赛队伍为职业青训队不同，代表湖南出战的6支队伍全部由学生运动员组成。其中，参加男足赛事的队伍以长沙市麓山国际学校男子足球队为班底组建而成，女足项目的队员由湖南足球青训中心与长沙市周南梅溪湖中学共建的队伍出战，男、女篮分别以湖南省地质中学男篮、长沙市雅礼中学女篮为班底组队出战，男排以湖南师范大学体育学院为基础，女排则是由长沙市周南中学女排的队员为主构成。

“作为一支纯学生军，我们在身体素质、技战术水平方面不如职业青训队。能有机会参加这样的全国比赛与强手较量，队员们都很兴奋。赛前大家都表示，我们会一场一场地去拼，争取最好的结果。”本届赛事湖南足球队教练李璐宁说。

在这次运动会上露面的各支湖南队，都表现出积极向上的态度和敢打敢拼的冲劲。从他们身上，人们看到了湖南多年实施教体融合的可喜成果。

以周南中学为班底的湖南女排前两场比赛接连败于传统女排劲旅天津队和福建队，两场失败并没有让队员们气馁，21日，她们在与河南队的比赛中以3比1取胜。周南中学女排教练雷钢介绍，在女子排球项目16支决赛参赛队伍中，约有12支来自各个省份的青年队，“正视差距、寻找问题，进而提高自己，过程比结果更重要”。

湖南女排副攻手廖怡宁表示，比赛的意义在于挑战自我、超越自我，只要能够在赛场上打出自己的风格、突破自己的纪录，就已经达到了参赛的目的。

来自雅礼中学的女篮队员胡瑞燕也有同样的想法：“我们会在赛场上竭尽全力，展现自己的风采。”

不怵对手的底气来自实力。虽然没有职业队，但湖南的校园三大球队伍在全国范围内是小有名气的。2023年，雅礼中学女篮斩获全国高中联赛全国总冠军，今年她们又代表中国在2024年世界中学生篮球锦标赛上夺冠。今年5月，湖南地质中学男篮首次荣获全国高中联赛全国总冠军，这也是湖南高中生男篮首次夺得该项赛事的冠军。2023年，麓山国际实验学校足球队代表长沙，在第四届全国“体校杯”足球（男子组）总决赛上获得冠军。今年8月，麓山国际实验学校足球队又在“挪威杯”世界青少年足球赛上勇夺季军。周南中学则是“全国排球高水平体育后备人才基地”“全国青少年校园排球体育传统特色学校”。

据了解，雅礼中学在体教融合方面的探索和实践，起步于1995年。学校以女子篮球项目为突破点，开启体教融合的探索之路。时至今日，该校女篮项目已持续近30年，在雅礼中学女篮队主教练彭丽君看来，体教融合的根本任务在于培育身心健康的高素质人才，既要挖掘有体育天赋的学生进入更高、更好的平台，为国家竞技体育输送后备人才，更要营造校园体育氛围，促进学生健康成长。

体教融合的成功并非个例。在长沙，各级体育传统项目学校已有137所，形成了“无项目不名校”的良好氛围。同时，体育部门也在积极推动学校高水平运动队建设，初步形成了“派驻教练集中训练、建设体育后备人才基地、合作共建运动队”等体教融合业余训练模式。从人人都参与、班班有队伍、校校有比赛、层层有举措的校园文体活动机制，到长期坚持普及与提高相结合推进学校体育特色发展，长沙在努力让每一所学校因地制宜地开展普及性体育活动，这也将推动体教融合走得更远、发展更深入。

（记者 王东）

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