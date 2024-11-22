原标题：持续推动教育评价改革走深走实

党的二十届三中全会强调，深化教育评价改革。这为高校深化新时代教育评价改革指明了前进方向、提供了根本遵循。

近年来，重庆大学认真贯彻落实党中央、国务院关于深化新时代教育评价改革的决策部署，深刻理解改革的出发点和落脚点，以加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育为评价改革目标，持续推动新时代教育评价改革走深走实，着力扭转不科学的教育评价导向，从根本上解决办学“指挥棒”问题。准确把握改革的“着力点”和“关键点”，破“五唯”立新标，持续提高教育治理能力和水平，畅通教育、科技、人才的良性循环，不断以教育评价改革的新成效成就“双一流”建设的新高度。

一是尊重人才成长规律，深化学生评价改革。坚持以德为先、能力为重、全面发展，强化“知行统一”“五育并举”，引导确立科学的育人目标，促进学生德智体美劳全面发展。完善德育评价，科学设计德育目标，将德育素质列入学生综合素质测评体系并作为学生评优评奖、升学深造、就业推荐等的重要参考依据。强化体育评价，升级改造学生体质健康测试中心，完善健全“测试—分析—反馈”评价体系，推进“课内外一体化”教学模式改革。改进美育评价，将公共艺术课程和艺术实践纳入人才培养方案，大力支持美育中心建设，引导学生积极参与高水平艺术展演和校园文化活动。加强劳动教育评价，积极推进双创实践基地等各类劳动教育项目建设，大力实施志愿服务“启邦”行动和社会实践“熔炉”行动，构建第一课堂和第二课堂有机衔接的劳动教育体系。完善学业考评制度，促进过程性考核与结果性考核有机结合，坚持多元、多维评价，综合考查知识、能力与素质，注重强化学生科研和实践创新成果评价，重点评价其学术水平、创新性以及在学界或业界的影响力。健全学生荣誉评价机制，整合修订本科生和研究生争先创优评选表彰办法，构建起“1+3+5”本研贯通一体化学生荣誉奖励体系。

二是回归立德树人本位，深化教师评价改革。牢记为党育人、为国育才使命，坚持把立德树人成效作为根本标准，深化教师分类多元评价改革，牢固树立人才培养中心地位。坚持师德师风第一标准，常态化开展师德师风问题线索排查，在教师招聘、职称评聘、导师遴选、评奖评优等过程中，严格实行师德师风“一票否决”制。突出教育教学实绩，坚持分类评价，设置教学岗、教学科研岗、公共课基础课教学岗等岗位，分层分类规定教师岗位最低课堂学时数，鼓励绩效分配向教学一线倾斜，引导教师将更多精力投入课堂教学。强化在一线的学生工作，严格执行“青年教师晋升高一级职称，至少须有一年担任辅导员、班主任等学生工作经历并考核合格”等要求；将上思政课、联系学生作为领导干部的刚性任务，相关工作成效纳入选任、考核、述职评议的重要内容。分学科类别制定教师学术评价标准，突出能力、质量、贡献，构建以代表作评价、同行评价为核心的学术分类评价体系，通过建立人才特区、开辟重点人才绿色通道等，引导鼓励教师积极开展高水平学术研究、主动服务国家重大战略需求，努力在推动高水平科教融合、产教融汇中培养造就拔尖创新人才。推进人才称号回归学术性与荣誉性，建立“弘深学者系列”与“常规师资系列”并行的“双塔”型人才引育岗位体系，将承担科研项目、职称评聘、评优评先等与各类人才称号脱钩。

三是突出质量贡献导向，深化学院评价改革。聚焦国家战略，以评价改革为抓手推动实施“一院一策”综合改革，促使改革从“数量”评价转向“质量”评价，推动学校各项事业高质量发展。细化学院分类评价，结合学院定位、办学基础、发展阶段等具体实际，从学科建设等方面，量身定制不同的高质量发展关键任务和考核评价体系。改革学科评价机制，实行“基础性+竞争性”学科资源配置机制，从学科层次、学科水平、学科类型、承担任务、发展态势等评价维度配置经费，淡化论文收录数、引用率、奖项数等数量指标，引导“竞争性”学科资源配置面向国际最重大、最前沿领域，追求“从0到1”原始突破，加快建设世界一流优势学科。加强学科项目绩效管理和追踪问效，在绩效评价体系设计中，相应设置整体发展水平、成长提升程度、目标达成度、可持续发展能力等评价维度，开展长周期评价，注重个人评价与团队评价相结合。构建改革成效综合评价机制，实施基于学院特点、学科特性、改革类型的目标责任评价机制，将经费预算与实际业绩和质量贡献直接挂钩，将改革成效纳入学院年度绩效考核评价，将考核结果作为干部评优、奖励、选拔任用和学院资源配置动态调整的重要依据，引导改革资源合理流动。

（作者：王树新，系重庆大学校长、中国工程院院士）

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