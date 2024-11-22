原标题：“京蒙携手·教育振兴”第二届“驼铃杯”课堂教学成果展示活动成功举行

11月21日，“京蒙携手 教育振兴”第二届“驼铃杯”课堂教学成果展示活动在呼和浩特市以线下线上相结合的方式举行。活动在北京市教育委员会、内蒙古自治区教育厅的指导下，由首都师范大学、呼和浩特市教育局承办。

呼和浩特市教育局副局长孟萌表示，“驼铃杯”课堂教学大赛的举办是京蒙两地携手并进、共谋教育振兴的生动见证，促进了两地教育合作不断深化，使优秀的教育理念和先进的教学方法在两地间交流互鉴，推动了呼和浩特市教育事业快速发展，为孩子们提供了更加优质、公平的教育机会。

首都师范大学党委常委、副校长王洛忠介绍，首都师范大学依托“京蒙教育协作”智慧平台开展了“同步课堂，同步教研”“近光讲堂”等系列活动，走出了一条以数字技术为支撑、不断推进民族团结进步的教育新路。未来，首都师范大学将继续深化数智技术赋能教育，以数据为驱动，推动京蒙教育协作向更高层次、更广领域发展。

中共北京市委教育工委委员、市教委二级巡视员葛巨众指出，“驼铃杯”课堂教学大赛的举办有力推动了京蒙两地学校教学教研水平的提升，充分展现了京蒙教育协作的成效。他表示，北京市教委始终把助力京蒙教育水平整体提升作为援合工作的核心目标，把助力京蒙教师队伍水平提升作为基础性工程，把做实、做细、做出实效作为根本任务，推动新时代京蒙教育协作由“组团式”帮扶向“融铸式”协作转变。

内蒙古自治区党委教育工委委员、教育厅党组成员、副厅长李伟表示，希望进一步深化京蒙两地协作关系，拓展合作领域、丰富合作内容、创新合作方式，共同打造新时代“融铸式”首都教育支援合作新模式，不断开拓京蒙协作教育新格局，形成区域协调发展、协同发展、共同发展的新局面。

会上，“京蒙携手 教育振兴”第二届“驼铃杯”课堂教学大赛获奖名单公布。京蒙两地获奖教师代表分享了参赛心得与体会。随后，来自京蒙两地的8位获奖教师代表进行了优秀课例展示。京蒙两地优秀校长及教育（教体）局相关部门负责人以圆桌对话的形式，分享了各自在教学改革实践中的宝贵经验和深刻心得，并组织专家进行了专题讲座。

此次课堂教学成果展示活动是“京蒙携手 教育振兴”第二届“驼铃杯”课堂教学大赛的收官之作，旨在为京蒙两地教师搭建交流的平台，全面展示与总结大赛成果，辐射带动两地教师交融共进。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)