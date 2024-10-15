中国网讯（殷晓霞 刘梦雅 ）10月12日，雄安新区教育发展基金会捐赠仪式暨专家企业家座谈会在雄安会展中心举行。来自教育部、高校、媒体及企业的代表就如何进一步推动雄安新区教育事业发展建言献策。

雄安新区教育发展基金会理事长、教育部政策法规司原巡视员王家勤表示，基金会致力于助推“千年大计、教育先行”计划的实施落地，以雄才工程及其项目为统领和有力抓手，全力支持建设中国特色高水平的现代教育体系。基金会未来在“雄才工程”方面将围绕“四个计划七个项目”来组织实施。一是面向学生的“秀林计划”，加速“钱学森学校”建设项目在雄安落地安家；二是面向教师的“荟萃计划”，打造“百强名师”培育项目；三是面向学校的“未来计划”，加速“未来学校”建设项目和学校依法治理和未成年人保护能力提升项目。四是面向社会的“众诚计划”，做好高水平德体美劳实践教育体系建设项目，家校社合作育人共同体建设项目以及国家通用语言文字应用教育特色发展项目。

雄安新区公共服务局局长高立春表示，千年大计，教育先行。教育作为支撑新区未来发展的关键要素，要始终摆在优先发展的位置。新区在服务非首都功能疏解承接上持续发力，加快推进首批4所疏解高校项目工程建设，主动对接服务第二批疏解高校项目落地，发挥好交钥匙项目3所学校辐射带动作用。高立春同时呼吁更多的企业和慈善组织加入到支持新区教育事业的行列中来，为打造“未来之城” 添砖加瓦。

中国教育发展基金会、中国教师发展基金会，雄安新区公共服务局、政务服务中心，各高校相关负责人，企业代表，雄安新区教育发展基金会理事，雄安教育发展基金会特聘专家等参加本次活动。

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