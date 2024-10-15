人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

雄安新区教育发展基金会捐赠仪式暨专家企业家座谈会举行

2024年10月15日09:51 | 来源：中国网
小字号

中国网讯（殷晓霞 刘梦雅 ）10月12日，雄安新区教育发展基金会捐赠仪式暨专家企业家座谈会在雄安会展中心举行。来自教育部、高校、媒体及企业的代表就如何进一步推动雄安新区教育事业发展建言献策。

雄安新区教育发展基金会理事长、教育部政策法规司原巡视员王家勤表示，基金会致力于助推“千年大计、教育先行”计划的实施落地，以雄才工程及其项目为统领和有力抓手，全力支持建设中国特色高水平的现代教育体系。基金会未来在“雄才工程”方面将围绕“四个计划七个项目”来组织实施。一是面向学生的“秀林计划”，加速“钱学森学校”建设项目在雄安落地安家；二是面向教师的“荟萃计划”，打造“百强名师”培育项目；三是面向学校的“未来计划”，加速“未来学校”建设项目和学校依法治理和未成年人保护能力提升项目。四是面向社会的“众诚计划”，做好高水平德体美劳实践教育体系建设项目，家校社合作育人共同体建设项目以及国家通用语言文字应用教育特色发展项目。

雄安新区公共服务局局长高立春表示，千年大计，教育先行。教育作为支撑新区未来发展的关键要素，要始终摆在优先发展的位置。新区在服务非首都功能疏解承接上持续发力，加快推进首批4所疏解高校项目工程建设，主动对接服务第二批疏解高校项目落地，发挥好交钥匙项目3所学校辐射带动作用。高立春同时呼吁更多的企业和慈善组织加入到支持新区教育事业的行列中来，为打造“未来之城” 添砖加瓦。

中国教育发展基金会、中国教师发展基金会，雄安新区公共服务局、政务服务中心，各高校相关负责人，企业代表，雄安新区教育发展基金会理事，雄安教育发展基金会特聘专家等参加本次活动。

(责编：赵光霞、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部