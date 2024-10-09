人民网北京10月9日电 （记者郝孟佳）记者从教育部获悉，2024年全国成人高校招生统一考试将于10月19日至20日举行。教育部要求，各地要强化规范管理，严肃考风考纪，维护公平公正，确保考试招生安全平稳有序。

根据《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》文件精神，自2025年秋季起，高等学历继续教育不再使用“函授”“业余”的名称，统一为“非脱产”，主办高校可根据专业特点和学生需求等，灵活采取线上线下相结合形式教学。普通高等学校举办的学历继续教育统一通过成人高考入学，统一专业教学基本要求，统一最低修业年限，统一毕业证书。

据了解，高等学历继续教育的学习形式可分为脱产和非脱产两类，其中，函授、业余属于非脱产学习方式，“函授”是指以远程自学教材和学习资料为主，同时辅以面授辅导、答疑等的学习方式，“业余”是指主要利用夜晚、周末等业余时间到校学习的学习方式。随着经济社会发展特别是教育数字化水平的提升，线上线下相结合已成为继续教育学习的主要方式，实践中“函授”“业余”等学习方式已基本趋同。

此外，教育部还要求各地各校提前谋划做好相关工作衔接，准确把握成人高等教育办学定位，结合经济社会发展，加强对本地区、本行业成人高等教育需求的分析预测，综合考虑社会需求、办学条件、生源情况等因素，进一步优化招生专业结构。对于培养质量不高、社会需求不足、培养过剩的专业要适当调减招生计划。

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