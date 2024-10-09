于红梅 俞峰

强国必先强教，强教必先强师。教师是立教之本、兴教之源，是教育发展的第一资源。党的十八大以来，习近平总书记发表了一系列关于教育的重要论述，并从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求六个方面深刻阐述了中国特有的教育家精神。2024年全国教育大会上，习近平总书记强调，要实施教育家精神铸魂强师行动。中央音乐学院对标对表教育家精神的实质内涵和核心要义，着力推进高素质教师队伍建设。

坚持思想引领，为弘扬教育家精神培根固元。中央音乐学院是中国共产党创办的第一所高等音乐学府，作为延安鲁迅艺术学院的重要传承单位，与鲁艺血脉相连，红色基因始终指引着学校的办学方向。央音人始终把“心有大我、至诚报国”看作自己的天职，一代代央音人前赴后继，培养造就了一大批艺术精湛、情怀深厚、爱党爱国的音乐艺术人才。新时代，中央音乐学院进一步加强党对学校育人工作的全面领导，强化思想引领，通过多种途径，教育引导教师理解教育家精神的核心要义。学校将“课比天大”的牌匾高悬在教学楼醒目位置，提醒教师时刻牢记自身职责使命。每年秋季开学前举办全校教职工培训大会，建立立德树人常态化培训机制，党委书记、校长和特邀专家做专题报告，引导教师自觉领会、践行教育家精神。每年组织新入职教职工培训，帮助他们尽快了解、融入学校，树牢师德师风意识，认清自身职业发展规划。着力提升思政教育的亲和力和针对性，结合学校特色，凝聚“音乐+思政”新合力，创设多种类型音乐党课，通过中华优秀传统音乐、红色经典音乐促进学生的心性养成，涵养学生的家国情怀。

学校强化以人民为中心的理念，接继选送中青年干部教师到青海化隆对口支援。创新开展“新时代文艺宣讲师”工作，每年选留优秀应届毕业生长期派驻青海化隆县、西藏日喀则、河南兰考等地开展文艺志愿帮扶活动。

传承大师风范，为涵养教育家精神树立标杆。“大学之大，在于大师。”这是卓越大学的鲜明注脚。北京解放前夕，有人帮声乐教育家沈湘先生争取到美国某著名音乐学院全额奖学金，他以“共产党解放中国，祖国大有希望，自己有做不完的事”为由婉言谢绝，表现了至诚报国的理想信念；钢琴教育家周广仁教授，不论学生资质怎样，她总是说：“只要用功，我都喜欢”，这种乐教爱生的仁爱之心，感召、激励了一代代央音人；钢琴教育家杨峻教授采用特殊的教学方法培养被认为没有发展前途的学生成材，开创了盲人专业钢琴教育的先河，表现了“启智润心、因材施教”的育人智慧。央音精神就是依靠这些大师塑造、引领、播撒、传扬的。每学期开学第一课，学校党委书记、校长大力宣讲前辈先贤的事迹，教师节典礼特设“致敬老教授”环节，学校官微开设“口述央音”专栏，各院系举办名家大师工作坊，就是为了充分发挥老教授们的精神感召作用，鼓励在职教师躬耕教坛、潜心从教。

强化师德师风，为培育教育家精神提供制度保障。近年来，制定并严格落实《中央音乐学院师德考核办法》《中央音乐学院专业教师落实主体责任制考核办法》《中央音乐学院师德“一票否决制”实施细则》等，实施严格的德能勤绩考核，对教师职业操守和师德师风提出更高要求，将教师履行立德树人主体责任、师德情况纳入教职工年度考核，并将考核结果运用于教师管理和职业发展全过程，将师德表现作为教职工岗位聘任、职称晋升、评奖评优、人才推荐、项目申报等首要标准，全面落实师德问题“一票否决”联动机制。

针对音乐院校专业主课“师徒式”授课特点，完善“立德树人、教书育人主体责任制”，凸显主课教师思想领航和道德垂范作用，坚决克服“重教书轻育人”等现象，强调主科教师不仅要传授专业技能，更要承担起学生思想塑造、人格养成的责任，做到以德立身、以德立学、以德施教，形成专业教师承担主体责任，辅导员、班主任承担引导管理责任的“一体两翼”联动、齐抓共管的立体育人体系。

创新激励机制，为践行教育家精神厚植成长沃土。中央音乐学院国家重点教育改革项目“拔尖创新人才培养计划”充分发挥导师的引领作用，为入选者量身定做有针对性的个性化教学方案，有效提升人才培养的效率和质量。近年来，一大批优秀人才脱颖而出，多名入选者在世界重大音乐比赛中获得金奖。对于取得突出教学成就的教师，学校颁发金校徽奖，激励教师潜心育人。教师队伍的育人素质和能力显著提升，“音乐人工智能与脑科学”教师团队入围全国高校第三批“黄大年”式教师团队，一批优秀教师获得国家级、省部级荣誉表彰。

中央音乐学院鼓励教师“勤学笃行、求是创新”。学校教师紧跟时代、扎根人民，创作了冬奥会开幕式主题曲《雪花》、大型政论电视片《领航》主题音乐、《礼赞新时代》优秀交响乐作品等。学校鼓励教师要有放眼全球、海纳百川的宽阔胸襟，努力在国际舞台上用音乐讲好中国故事、传播好中国声音。学校还组织作曲系教师多次赴欧美举办专场音乐会，在世界音乐舞台上发起集体冲锋，奏响新时代的中国之声。

中央音乐学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》和全国教育大会精神，进一步加强教师队伍建设，努力打造一批德艺双馨的“经师”“人师”统一者，培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。

（作者：于红梅，系中央音乐学院党委书记；俞峰，系中央音乐学院院长）

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