田辉 张峻峰

教育是国之大计、党之大计，教师是立教之本、兴教之源。习近平总书记在全国教育大会上的讲话指出，要实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍。中国海洋大学牢记殷切嘱托，以教育家精神引领一流教师队伍建设，加快建设特色显著的世界一流大学，努力为建设教育强国、海洋强国贡献海大力量。

突出思想铸魂，锻造信念坚定、勇担使命的一流教师队伍。强国必先强教，强教必先强师，强师必先铸魂。学校将教育家精神作为教师理论学习、教师在岗培训的重要内容，组织开展系统化、常态化学习，尤其重视对高层次人才、海外归国人才和新入职教师的培训，充分发挥全国党建工作“标杆院系”“样板支部”等基层党组织政治功能和组织功能，引导广大教师自觉践行教育家精神，坚定理想信念，牢固树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，厚植中国精神、中国价值、中国力量，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

强化师德师风，锻造言为士则、行为世范的一流教师队伍。师德师风建设是提升新时代教师素质、办好人民满意教育的首要任务。学校严格落实师德师风“第一标准”要求，建立师德考核负面清单制度和典型案例通报制度，开展教师思政和师德师风建设专项巡察，将师德涵养贯穿教师管理服务全过程。坚持“教育者先受教育”，深入开展“树师德 正师风”等系列专题活动，打造生动讲述学校教师“为学、为事、为人”故事的专题栏目《回澜阁》；拍摄以物理海洋学家文圣常院士生平事迹为蓝本的电影《逐浪》，激励广大教师传承弘扬“信念坚定、爱国奉献，崇尚学术、潜心育人，崇德守朴、淡泊名利，勇担使命、追求卓越”的海大大先生精神，以德立身、以德立学、以德施教。

矢志谋海济国，锻造心有大我、至诚报国的一流教师队伍。作为一所服务国家海洋事业发展的使命型、战略型大学，学校始终秉持“教授高深学术，养成硕学宏材，应国家需要”的创校宗旨，传承红色基因，弘扬革命传统，教育引导广大教师坚持党旗所指就是前进方向，国家所需就是使命担当，人民期望就是奋斗目标。面对中华民族伟大复兴战略全局、世界百年未有之大变局，广大教师勇担使命、踔厉奋发，心怀“国之大者”，坚持“四个面向”，积极投身有组织科研，聚力原创性、引领性海洋科技攻关，建成了独具中国特色的综合性涉海学科体系，推动海洋科学和水产学科进入世界一流学科前列，深海圈层动力学、水产遗传育种、海洋糖类药物开发等若干方向实现国际领跑，发起的“透明海洋”“蓝色药库”“蓝色粮仓”“蓝色种业”“海工装备科技创新”等系列重大科技战略顺利实施，为国家海洋事业兴盛和经济社会发展作出了重要贡献。

落实根本任务，锻造业务精湛、潜心育人的一流教师队伍。学校着力实施教师职业能力提升工程，完善教师专业发展和能力提升机制，建设名师工作室，打造教师教学创新展示与交流平台，不断提升教师教学水平和育人能力。大力实施新时代幸福海大工程，创造安心从教、舒心从教的良好环境，激发教师深耕杏坛、潜心育人的内生动力，让教师更具获得感、幸福感、安全感。广大教师坚守为党育人、为国育才的初心使命，以培养德智体美劳全面发展、具有民族精神和社会责任感、具有国际视野和合作竞争意识、具有科学精神和人文素养、具有创新意识和实践能力的高素质创新型人才为目标，以造就国家海洋事业的领军人才和骨干力量为特殊使命，全面落实立德树人根本任务，形成了“治学严谨、执教严明、要求严格”的优良教风和“学在海大”的响亮品牌，为强国建设提供了卓越人才支撑。

深化改革创新，锻造追求卓越、充满活力的一流教师队伍。学校坚持系统观念，加强组织领导，统筹推进评价改革、激励保障、引进培养等工作。坚持育人导向、质量导向、贡献导向，实施分类评价，充分运用多把尺子精准“量”才。深化人才发展机制改革，健全各类人才发展体系，构建多层次、多维度、全覆盖的教师荣誉体系，激发教师队伍创新创造活力。大力实施“筑峰”“繁荣”“名师”“英才”等人才工程，完善团队建设组织模式，探索建立青年科技人才培育模式，构建了层次分明、引育并举、交叉融合、服务海洋的独具海大特色的人才引育体系，涌现出3个“全国高校黄大年式教师团队”和全国模范教师、全国优秀教师、国家级教学名师等一大批先进典型，打造了世界重要的海洋人才中心和创新高地。

2024年10月25日，是中国海洋大学建校100周年。站在历史新起点，面向百年新跨越，学校将深入学习贯彻习近平总书记关于大力弘扬教育家精神的重要指示精神，着力打造一流教师队伍，勇立潮头、谋海济国，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

（作者：田辉，系中国海洋大学党委书记；张峻峰，中国海洋大学校长）

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