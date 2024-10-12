人民网北京10月12日电 （记者郝孟佳）今天上午，国务院新闻办公室就“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况举行发布会。财政部副部长郭婷婷表示，2024年国家奖学金的奖励名额翻倍，本专科生国奖名额从每年6万名增加到12万名，奖励标准从每生每年8000元提高到10000元。

郭婷婷介绍，2023年，全国财政投入932亿元，资助高校学生超过3100万人次；通过财政贴息等政策，支持银行发放国家助学贷款700亿元。下一步，财政部将会同相关部门从奖优和助困两方面，分两步调整完善高校学生资助政策。第一步，在2024年推出以下政策措施：

一是国家奖学金奖励名额翻倍。本专科生国家奖学金名额从每年6万名增加到12万名；硕士生国家奖学金名额从每年3.5万名增加到7万名；博士生国家奖学金名额从每年1万名增加到2万名。

二是提高本专科生奖学金奖励标准。本专科生国家奖学金奖励标准，从每生每年8000元提高到10000元；本专科生国家励志奖学金奖励标准，从每生每年5000元提高到6000元。

三是提高本专科生国家助学金资助标准。从2024年秋季学期开始，平均资助标准从每生每年3300元提高到3700元。

四是加大国家助学贷款支持力度。额度提高，将本专科生最高贷款额度从每生每年1.6万元提高到2万元，研究生从2万元提高到2.5万元；利率降低，按照同期同档次贷款市场报价利率减70个基点执行。

第二步，2025年提高研究生学业奖学金奖励标准。同时，还将提高普通高中国家助学金资助标准，提高中等职业学校国家助学金资助标准并扩大资助范围。

据介绍，目前，我国已建立政府主导、学校和社会积极参与的全方位资助体系，主要包括国家奖学金和助学金、国家助学贷款、学费减免、生活补助、勤工助学等政策。

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