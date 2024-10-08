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南京农业大学：弘扬教育家精神，推动高等农业教育高质量发展

南京农业大学校长 陈发棣
2024年10月08日09:58 | 来源：人民网-教育频道
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教育是国之大计、党之大计，教师是立教之本、兴教之源。习近平总书记高度重视教师队伍建设，从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求六个方面提出并深刻阐释中国特有的教育家精神，强调要实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍，赋予了新时代人民教师崇高使命，为高等农业院校加强教师队伍建设、推动高质量发展指路引航、举旗定向。

以教育家精神拓展办学治校新思路

“心有大我、至诚报国”深刻诠释了新时代教育家应有的大视野、大格局、大情怀、大智慧。要以教育家精神提升境界、拓宽胸怀，从统筹“两个大局”的战略高度，树牢建设中国特色、世界水平的高等教育理想追求。作为高等农林教育第一方阵和“双一流”建设高校，我们要扛起教育强国和农业强国双重使命，立足启用滨江新校区的历史新方位和百廿办学厚重积淀，聚焦多校区办学格局带来的新机遇和新挑战，用教育家的远见卓识系统审视、科学规划顶层设计，前瞻性思考、整体性谋划、战略性布局一流学科、一流师资、一流人才。要坚持“求是创新”的鲜明导向，把握乡村全面振兴、长三角一体化等重大战略和江苏“走在前、做示范”的独特优势，以目标责任考核激发改革动力，开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势，全面推动领导体制、办学思路、育人模式、管理机制等改革，凝聚全校师生奋进一流的信心和决心，书写好“强国建设、教育何为；农业强国、南农何为”的时代篇章。

以教育家精神建设人才培养新高地

习近平总书记强调，高校只有抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本任务才能办好，才能办出中国特色世界一流大学。要将“启智润心、因材施教的育人智慧”和“乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”作为站稳站好三尺讲台的基本要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把社会主义核心价值观教育融入人才培养全过程，全面提高人才自主培养质量。近年来，南京农业大学深化教育教学改革，坚持“三全育人”“五育并举”，在“金专”“金课”、书院制、通识教育、耕读教育、教材建设、教师教学能力提升等方面取得了丰硕的成果。今年，学校将迎来教育部新一轮本科教育教学审核评估，要牢记习近平总书记给涉农高校“以立德树人为根本，以强农兴农为己任”的嘱托，以培养知农爱农新型人才为出发点和落脚点，紧扣新农科建设新要求，全面梳理人才培养的经验和不足，优化调整学科专业，提升质量保障能力，探索构建本研贯通培养体系，科教融汇培养拔尖创新人才，产教融合培养复合应用人才，全面建强一流本科教育。

以教育家精神实现高水平科技自立自强新跨越

“双一流”高校代表了中国高等教育的最高水平，是支撑高质量发展的战略科技力量，是增强国家科技发展实力和发挥世界影响力的重要组成部分。我们要大力弘扬教育家精神“勤学笃行、求是创新的躬耕态度”，深刻领悟教育、科技、人才一体推进的内在逻辑，坚持“四个服务”和“四个面向”，树立大科学的意识，突破学科专业壁垒，加强交叉融合，开展有组织的科研，以全球视野引进一流人才，建设“大团队”，以科技强国的胸怀，布局一流平台，产出“大成果”，努力将南农建设成世界重要农业人才中心和创新高地。要强化农业大学服务“三农”的责任感和使命感，学习运用“千万工程”发展理念，建强建优科技小院等实践基地，依托菊花、大豆、水稻、有机肥、梨等产业优势，着力推动教育链、人才链、创新链、产业链深度融合，主动以科技创新催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，破解“种源”“耕地质量”“农业智能化”等“卡脖子”难题，将论文写在祖国大地上。

以教育家精神构建“大先生”竞相涌现新格局

合格的老师，首先应该是道德上的合格者，好老师首先应该是以德施教、以德立身的楷模。必须坚持把教师队伍作为支撑和引领事业发展的第一资源，将师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，以教育家精神引领高素质专业化教师队伍建设。要引导教师将“言为士则、行为世范的道德情操”“胸怀天下、以文化人的弘道追求”内化为共同价值追求，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，坚持“四个相统一”，争做“四有好老师”，当好“四个引路人”，努力做精于“传道授业解惑”的“经师”和“人师”的统一者，成为学生为学、为事、为人的“大先生”，以教师之强支撑农业特色世界一流大学建设。近年来，南京农业大学健全教育、宣传、监督、考核、奖励、惩处相结合的师德建设长效机制，常态化开展警示教育，严把师德师风关口，严惩师德违规行为，大力选树表彰师德典型，每年开展教师节庆祝活动、新进教师入职仪式、教师荣休仪式等尊师活动，全校尊师重教蔚然成风。未来，我们要以落实教育强国建设规划纲要为契机，以《普通高等学校教师党建和思想政治工作质量标准》为抓手，着力构建大教师工作格局，塑造“新时代南农精神”为底色的崇德尚美精神风貌，形成人人学先进、各个当典型、竞相做“大先生”的生动局面。

(责编：李昉、熊旭)

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