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首届人民艺术论坛暨“为人民而艺术”美术作品展举办

2024年10月08日08:12 |
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人民网北京10月8日电 （记者郝孟佳）近日，中国人民大学举办首届人民艺术论坛暨“为人民而艺术”美术作品展。

10月3日，首届人民艺术论坛暨“为人民而艺术”美术作品展在中国人民大学举办。(主办方供图)

首届人民艺术论坛暨“为人民而艺术”美术作品展在中国人民大学举办。学校供图

中国人民大学党委书记张东刚指出，学校创设人民艺术论坛，是推动建构中国艺术学学科自主知识体系的题中要义。中国人民大学愿以人民为中心，把握艺术的时代使命；遵循人本理念，确立艺术的价值追求；提升人文素养，厚植艺术的持久动能，为丰富人民精神文化生活，繁荣发展文化事业，夯实强国建设、民族复兴的精神基底贡献力量。

“人民艺术家”国家荣誉称号获得者、著名表演艺术家、中国人民大学杰出校友田华表示，艺术要坚持为人民服务、为正义事业奋斗，并寄语年轻一代艺术家继承弘扬为人民而艺术的创作理念。

中国文联党组成员、副主席、书记处书记诸迪表示，以人民为中心，就要把人民作为艺术表现的主体，以新的视角发掘塑造新时代的人民形象。一代代文艺工作者坚持对人民的深情聚焦、热情礼赞、真情奉献，创作出一批又一批优秀的文艺作品，充分诠释了社会主义文艺的精神风骨，形成了一个世纪以来我国文艺发展的主流，也成为新时代文艺最鲜明的特征和广大文艺工作者的自觉价值追求，构成了当代中国文艺的基本面貌。

中国人民大学校长林尚立表示，中国人民大学创设人民艺术论坛，旨在搭建高端、开放、包容的学术交流平台，形成高校与科研机构、艺术机构、艺术传媒交流机制，对深入探讨艺术的时代价值和人文价值，共同建构中国艺术学学科自主知识体系起到推动作用。

会上，《建构中国艺术学学科自主知识体系倡议书》发布。倡议书提出，争当坚守人民立场、勇攀文艺高峰的“先行者”；争当把握时代脉搏、服务中国式现代化的“实干家”；争当坚持“两个结合”、光大中华文脉的“排头兵”；争当融通中外文化、增进文明交流的“引领者”；争当以文化人、以文育人的“示范者”。

当日，“为人民而艺术”三个专题学术论坛同步进行，与会专家学者围绕“为人民而艺术”的理论建构、创作实践和评论传播进行深入研讨。首届“为人民而艺术”美术作品展同步开幕，该展汇集众多艺术家的作品，包括油画、中国画、水彩画和雕塑等多种艺术形式。

(责编：李昉、熊旭)

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