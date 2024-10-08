原标题：增数量和保质量如何平衡

近年来，高校硕博士点获批数量逐年增多。

今年8月，国务院学位委员会发布了《新增博士硕士学位授权审核专家核查及评议结果公示》，拟新增6个学位授权自主审核单位，新增831个博士学位授权点、1924个硕士学位授权点。其中，新增一级学科博士点480个，专业学位博士点351个；一级学科硕士点358个，专业学位硕士点1566个。

2024年全国教育大会上，习近平总书记发表重要讲话指出，要优化高等教育布局，完善高校学科设置调整机制和人才培养模式。这轮硕博士点的新增，对未来研究生教育的总体规模、学科专业结构、人才培养成效会产生何种影响？如何在“增数量”的同时“保质量”，让不断涌现的高端专业人才助推改革持续深化，赋能中国式现代化建设？

“量的扩充”“结构的变化”反映培养目标的转变

“学校博士学位点从过去的‘独苗’跳跃到5个，硕士点更达到15个，只要你足够优秀，你们期待的免试直升研究生，能够在毕业时实现！”近日，海南医科大学2024级新生入学典礼上，该校校长、中国科学院院士陈国强这样向“新面孔”们介绍。据公示显示，海南医科大学拟新增生物学、基础医学、药学3个一级学科博士点和临床医学博士专业学位授权点，拟新增公共卫生与预防医学、智能科学与技术2个一级学科硕士学位授权点和电子信息、中医、公共管理3个专业硕士学位授权点。多位高等教育专家向记者表示，此次硕博士点新增，“量的扩充”“结构的变化”趋势都较为明显。

常州大学高等教育研究院教授徐高明观察到，此轮江苏高校新增79个博士学位授权点，约占全国的9.5%，其中，南京信息工程大学新增博士点最多，达到8个，其次是河海大学、中国矿业大学，分别新增6个。“从全国来看，专业学位点的增长超过学术学位点，反映了当前社会对应用型人才的需求显著增加，江苏省新增的硕博士点也体现了这一趋势。例如，淮阴师范学院新增15个硕士点，其中12个为专硕点，以满足地方经济对实用型人才的需求。”

徐高明表示，江苏省内的高校层次丰富，既有“双一流”建设高校如南京大学、东南大学等，也有常州大学等地方高校、行业特色高校。“此轮新增硕博士点覆盖各层次高校，地方高校更倾向于新增与区域经济发展紧密相关的专硕点；从具体学科领域看，新增的硕博士点更加侧重与国家重大战略需求、地方经济社会发展紧密结合的学科领域，如新能源、新材料等。”

北京理工大学研究生教育研究中心主任王战军分析，“从国家层面讲，高质量发展对人才需求的重心不断‘上移’，加之目前国际竞争格局态势，迫切需要拔尖创新的高层次科技人才；从个人层面讲，人们生活的科技含量也在提升，在全面小康背景下，原有受教育时长、内容已不能满足要求，很多人有进一步深造的需求。在结构方面，之前研究生教育主要培养学术型后备人才，如今的生产一线也需要具有深厚知识储备和实践素养的人才，专业学位比例的增加，恰恰反映了为各行各业培养高端人才的清晰目标。”

加强高校内涵建设与推动国家、区域科技创新成趋势

“前段时间，姜铁红老师因一段英姿飒爽的蒙古舞‘出圈’，现在，大家如果想读舞蹈学博士，指日可待了！”记者从中央民族大学研究生院院长赵丽芳处了解到，中央民大此轮一共申报了15个博士点和4个硕士点，预计新增理论经济学、马克思主义理论、新闻传播学、国家安全学等4个学术博士点，教育、音乐、舞蹈、美术与书法等4个专业博士点，数字经济、中药2个专硕点和交叉学科区域国别学硕士点。

赵丽芳分析，此轮博士点申报，中央民大在人文社会科学领域和交叉学科领域有较大突破，加上已有的民族学、社会学、中国语言文学、中国史、哲学、教育学等一级学科博士点，已覆盖8个人文社科学科门类，进一步凸显了学校人文社科类学科的优势。“其中，作为交叉学科的国家安全学获批意义重大。2021年学校成立国家安全研究院，聚焦民族、宗教、边疆领域组建高水平多学科交叉师资团队，为国家安全工作述学立论、建言献策，开展综合性、交叉性和战略性研究，产出了一批高水平智库成果和研究成果。”

“此次新增学位点，对高校而言既提升了办学层次，也是同市场进一步衔接的需要，”中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，“对于原来没有硕士点、博士点的学校而言，增加硕博士点是一种寻求未来发展、提升办学成绩的方式。而以往以学术型培养方式培养的学生擅长研究，却往往与市场需求不匹配，专业学位的增加强化了和市场‘需求端’的衔接。”

建强导师队伍、强化外部监督，推进“质量同升”

硕博点获批只是第一步，如何用好科研资源，充实导师力量，制定完善培养方案，提升人才“出口”质量？这是摆在新增硕博士点高校面前的共同课题。

赵丽芳表示，提升研究生培养质量面临的挑战表现在：一是新增学位点在经费投入、师资引育、平台建设等方面均亟待加强；二是研究生特别是博士研究生服务国家战略特别是重大战略的水平有待进一步提高；三是研究生培养的质量保障和把关机制有待进一步健全，论文关、出口关、就业关面临的挑战依然严峻。

“从高校自身讲，首先，导师培养应‘严起来’。导师是研究生培养的‘第一责任人’，培养单位应明确立德树人的根本任务，加强导师队伍建设。对于新任导师而言，国家、省、大学三级培训的制度要落实，如果新设学位点学校师资条件尚显不足，可通过临时从原有硕博士点学校外聘导师的形式培养新任导师。其次，硬件环境要‘提上去’。有项全国性研究生在学满意度调查显示，吃住行和后勤等硬件条件在各项目中满意度最低。培养单位对学生的服务水平要跟上，要塑造良好的育人大环境，让学生在浓厚科研学术氛围、舒心校园软硬环境中成长。”王战军表示。

王战军分析，从外部监督角度看，还要坚持实施学位点质量保障制度，通过对培养软硬件条件、毕业生水平的调研分析追踪客观评估培养水平，对不合格者采取“亮黄牌”、暂停招生等措施。“对于既有学术学位点又建设同名称专业学位点的学校，要根据学位法规定，在培养和考核评价各环节突出专业学位特色，突出人才在解决关键技术问题、实践工作能力方面的培养，让‘学术的更学术，专业的更专业’。”

中央民族大学新闻与传播学院院长毛湛文表示，将从以下方面做好博士学位点建设：着力探索本硕博贯通人才培养机制，在录取中贯彻“厚基础、宽口径、重创新”的人才选拔标准，探索多元考核评价机制；遴选优质博导，让“以高质量科研引领”的博士人才培养理念落地，在师资配备方面，注重多元学科交叉师资、学界业界联合师资、青年副导师队伍的建设，细化优化导师组共同培养等机制。

“人们常说‘学历高消费’‘人才竞争内卷’，为什么会有‘人才内卷’？根源就在于长期以来的硕博士培养个性化不足。”储朝晖分析，“从出发点上看，不能把学位教育简单理解成专业教育和知识教育，而是要与学生实现人生价值和承担使命结合起来，通过培养环节的设计、导师的一对一指导，将知识学习、研究和实践创新能力培养同学生的优势潜能、个性特长结合起来，和学生的人生规划融合起来，帮助他们发挥优长，更好地完善自己、发展自己。”

（记者 周世祥）

(责编：李昉、郝孟佳)