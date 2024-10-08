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2025年全国研考网上预报名10月9日启动

2024年10月08日17:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月8日电 （记者李昉）8日，教育部发布《2025年全国硕士研究生招生考试报名公告》，2025年全国研考网上预报名于10月9日启动。

根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》，全国硕士研究生招生考试报名包括网上报名和网上确认两个阶段。其中，网上报名时间为2024年10月15日至10月28日（网上预报名时间为2024年10月9日至10月12日，相关工作安排由各省级教育招生考试机构确定并公布），每日9:00—22:00。网上确认时间由各省级教育招生考试机构确定并公布。

公告指出，考生应在规定时间内登录“中国研究生招生信息网”，按省级教育招生考试机构、报考点以及报考招生单位的网报公告要求参加网上报名和网上确认，并按规定缴纳报考费。逾期不再补办。

公告提醒，考生要合理安排个人网上报名时间，尽量避开报名初期、末期网站访问填报。考生网上报名结束后，应密切关注网上确认安排。网上确认未通过的，无法参加考试。

此外，申请享受初试加分或照顾政策的考生，须在网上报名时按要求填报相关信息。有关部门按职责分工进行审核。未按规定申报或资格审核不通过的，不享受相应加分或照顾政策。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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