10月12日，培星小学以“办一所人人出彩的幸福学校”为主题举办2024年高质量育人现场会。活动以多种形式展现培星小学积极探索新时代背景下高质量育人的创新路径，促进学生德智体美劳全面发展的育人成果。来自北京市和海淀区区教育系统、人大附中分校教育集团、友邻单位的相关领导以及支持教育的各界人士参会。

本届育人现场会分为高质量育人成果展示、高端主旨报、教育沙龙三部分，包括1场主旨报告、1场教育沙龙、21个学科社团展示和9节课堂教学展示。

在社团展示环节现场，来自学校行进管乐团、英语戏剧、舞蹈、武术、语文飞花令、航天创新、书法、陶艺、种植等社团的活动丰富多彩，学生现场向大家展示了诗词飞花令、特色手工制作等绝活。友好校延庆珍珠泉中心小学和延庆四海中心小学展示了冰雪运动、剪纸、长城泥塑、花海宣讲等共21个特色社团实践成果。

语文、数学、英语、美术、班会、队会、家长课堂共9节学科展示课，诠释了学校与手拉手友好校以儿童为中心的课堂教学理念，打造人人出彩的自主课堂。

培星小学党总支书记校长李伟、德育副校长徐晓玲、教学副校长田智华联合作题为《办一所人人出彩的幸福学校》的主旨报告。从理念铸魂，目标愿景明思路；党建领航，队伍建设启新章；课程启智，创新发展强赋能；课堂变革，聚焦素养抓质量；红史育德，润心实践重引导；多元评价，五育并举促发展；携手育爱，家校合作高协同；辐射引领，拉手互助共提升等八个方面，阐述了学校通过多元的育人路径、多彩的课程活动、积极的教育评价，丰富的育人资源，促进了学校高质量发展，让每位师生都有了出彩的机会，人人争做更好的自己。

海淀教科院副院长宋官雅勉励学校，继续在幸福教育的理念中，大力弘扬教育家精神，在创造性开展高质量育人实践的过程中，进一步总结梳理经验和亮点，为国家培养更多的有担当的社会主义事业建设者和接班人蓄力赋能，创造精彩。

北京市教科院德育研究中心主任谢春风指出，本次高质量育人现场会是在探索创新立德树人的系统化落实机制，是学校打造育人共同体，绘制最美育人同心圆的丰硕实践成果。谢春风表示，希望培星小学借助集团化办学的优势与机遇，做好科学教育的加法，课程教学改革的乘法和除法，向课堂教学要高质量，向校家社共同育人要高质量。“致广大而尽精微”，同向发力，不断擦亮海淀教育“金名片”。

来源：培星小学

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