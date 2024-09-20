人民网北京9月20日电 （记者陈琦）今天，由北京市东城区委教育工委、东城区教委主办的“弘扬教育家精神 讲好新时代故事——2024年东城区育人故事讲述活动”在北京市广渠门中学附属花市小学成功举行。

北京市东城区育人故事讲述活动现场。主办方供图

活动由信念、仁爱、创新、弘道四个篇章构成。8位来自不同教育阶段的讲述人围绕“家校社”协同育人、“大思政课”、特殊教育、数字素养教育、校园文化建设、红色文化教育等不同主题进行育人故事分享。现场为30位在第六届北京市大中小幼教师讲述我（我们）的育人故事活动获奖的干部教师颁奖。

在“信念”篇章中，北京市东城区府学胡同小学教师袁日涉展示了学校、家庭、社会协同的环保教育；北京市东城区东四五条幼儿园党支部书记、园长倪彦鹏分享了“胡同花园改造计划”，体现了教育的坚守与初心。

在“仁爱”篇章中，中国传媒大学电视学院付海钲老师讲述了光明影院的公益行动；北京市东城区特殊教育学校培智中心学校党总支书记、东城区特殊教育学校校长尚省三分享了三十年如一日投身特殊教育事业的大爱，彰显了教育的根基在于仁爱。

在“创新”篇章中，北京师范大学第二附属中学教师任萍，以《契机让成长发生》展示了班主任的育人智慧；北京市广渠门中学德育副校长毕姗，聚焦于数智时代的教育挑战，展现了教育的创新力量。

在“弘道”篇章中，北京市第五中学分校附属方家胡同小学党支部书记、校长杨毅，以一场跨越106年与老舍先生的对话，展示“做尽责的小卒”的教育担当；北京汇文中学党委副书记、校长，北京汇文实验中学、北京汇文中学朝阳学校校长陈东，讲述了70年间20多位英雄命名的160多个英雄班的故事，弘扬了红色精神。

据悉，北京市东城区教育两委将继续深化立德树人，将教育家精神融入“大思政课”，引领教师讲好新时代东城教育故事，践行“言为士则，行为世范。为党育人，为国育才。”的教育理念，不断提升教育软实力。

(责编：邵文婷、熊旭)