人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中央民族大学与中国人民大学联合开展“大国边疆”实践调研活动

2024年09月13日13:16 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京9月13日电 （记者李昉）为探索边疆地区高质量发展路径、践行铸牢中华民族共同体意识，今年暑期，中央民族大学与中国人民大学联合开展“大国边疆”育人工程实践调研活动。两校10支团队共计118名师生，历时2个月，奔赴7个省份18座城市，在实践中学真知、悟真谛、长才干。

中央民族大学与中国人民大学联合开展“大国边疆”实践调研活动。校方供图

中央民族大学与中国人民大学联合开展“大国边疆”实践调研活动。校方供图

在新疆喀什和阿勒泰地区，实践团成员们被护边员艾提买买提·拜克买买提一家的坚守触动。面对夏天的酷热、冬天的严寒，一家三代传承，一年365天，始终守护着祖国的边防线，用实际行动诠释了爱国主义的深刻内涵。同时，师生们通过与农牧民的交流，收集了大量关于边境农村经济发展的资料和数据，见证了边疆人民对国家的热爱与对未来的坚定信心。

在黑龙江、吉林，实践团深入田间地头，调研乡村发展的新故事新气象。吉林通化向阳村的蓝莓种植产业成为了调研的亮点，成员们不仅见证了蓝莓从田间到市场的全链条发展，更体会到了特色产业如何成为村民致富的“金钥匙”。

中央民族大学与中国人民大学联合开展“大国边疆”实践调研活动。校方供图

中央民族大学与中国人民大学联合开展“大国边疆”实践调研活动。校方供图

在西藏林芝，实践团将目光聚焦在语言普及建设上。他们通过丰富多彩的活动形式，为当地群众带来了一场推普活动。从歌曲传唱到宣讲互动，再到普通话发音纠正，实践团成员们传递了语言的韵律之美。

调研活动结束后，实践团成员们纷纷表示，这次实践不仅让他们对边疆地区的自然风貌、人文风情有了更加直观和深入的了解，更激发了他们作为青年一代的责任感和使命感。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部