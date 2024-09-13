人民网北京9月13日电 （记者李昉）为探索边疆地区高质量发展路径、践行铸牢中华民族共同体意识，今年暑期，中央民族大学与中国人民大学联合开展“大国边疆”育人工程实践调研活动。两校10支团队共计118名师生，历时2个月，奔赴7个省份18座城市，在实践中学真知、悟真谛、长才干。

中央民族大学与中国人民大学联合开展“大国边疆”实践调研活动。校方供图

在新疆喀什和阿勒泰地区，实践团成员们被护边员艾提买买提·拜克买买提一家的坚守触动。面对夏天的酷热、冬天的严寒，一家三代传承，一年365天，始终守护着祖国的边防线，用实际行动诠释了爱国主义的深刻内涵。同时，师生们通过与农牧民的交流，收集了大量关于边境农村经济发展的资料和数据，见证了边疆人民对国家的热爱与对未来的坚定信心。

在黑龙江、吉林，实践团深入田间地头，调研乡村发展的新故事新气象。吉林通化向阳村的蓝莓种植产业成为了调研的亮点，成员们不仅见证了蓝莓从田间到市场的全链条发展，更体会到了特色产业如何成为村民致富的“金钥匙”。

中央民族大学与中国人民大学联合开展“大国边疆”实践调研活动。校方供图

在西藏林芝，实践团将目光聚焦在语言普及建设上。他们通过丰富多彩的活动形式，为当地群众带来了一场推普活动。从歌曲传唱到宣讲互动，再到普通话发音纠正，实践团成员们传递了语言的韵律之美。

调研活动结束后，实践团成员们纷纷表示，这次实践不仅让他们对边疆地区的自然风貌、人文风情有了更加直观和深入的了解，更激发了他们作为青年一代的责任感和使命感。

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