中非北斗卫星导航系统及遥感应用联合实验室在北京航空航天大学揭牌。校方供图

人民网北京9月9日电 （记者李依环）记者从北京航空航天大学获悉，中非北斗卫星导航系统及遥感应用联合实验室日前在该校揭牌，将全方位加强双方在北斗卫星导航及遥感应用领域国际交流与合作。

据介绍，在中国和南非两国政府的支持下，实验室由北京航空航天大学、南非文达大学、比勒陀利亚大学，以及南非-中国交通合作中心合作共建，旨在提出北斗高精度定位导航授时（PNT）技术应用的本地化解决方案，突破北斗系统在南非农田遥感和交通车联网中的应用瓶颈等。同时，通过联合开展科研与教育合作，培养一批卫星导航相关领域的高端复合型国际人才。

揭牌仪式当天，中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏介绍了学校在人才培养、科研创新、全球合作等方面的整体情况。他表示，北航高度重视与南非的交流与合作，中非联合实验室项目的获批，对推动两国在北斗卫星导航系统应用领域的全面合作具有重大意义。希望以此次揭牌为契机，全面开启北航与南非高校及科研机构在人才培养与科研领域的合作。

南非科学与创新部部长布莱德·恩齐曼迪表示，北航在航空、航天、卫星导航等领域学科特色鲜明，具有雄厚的教学及科研实力，双方前期在北斗卫星导航系统领域开展了卓有成效的合作。南非科学与创新部未来将继续支持南非有关高校及科研机构与北航开展务实合作，推动双方在人才联合培养、教师学术交流及科研合作、专业技能人才培训等多领域开展合作。

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