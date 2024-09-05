对外经济贸易大学党委书记 黄宝印

习近平总书记提出大力弘扬教育家精神，从六个方面深刻阐释了教育家精神的丰富内涵和实践要求，具有重大历史内涵，时代意义，强大的引领作用和感召力量，是中国特色教育的宝贵财富和精神内核。当前，我国正处在从教育大国向教育强国跃升的关键阶段，高校教师队伍在理念思想、能力素质、结构层次等方面与教育强国建设的要求还有差距。高校要深刻学习领会习近平总书记关于教育的重要论述和关于教师队伍建设的重要指示批示精神，把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓。

弘扬教育家精神是教育强国建设的重要内容

建成教育强国，培养大批在社会主义现代化建设中可堪大任的时代新人，必须要有一支比肩世界教育强国的高素质专业化高校教师队伍。对外经济贸易大学在教师队伍建设中突出思想铸魂，用新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑，制定《教师集中学习制度》，定期发布师生政治理论学习材料，督促基层单位每周开展一次教师集中学习、每月开展一次党的创新理论学习，确保教师集中学习开展系统化、常态化，引导广大教师筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。组织开展习近平总书记教师节重要指示精神的专题学习研讨，引导广大教师深入理解教育家精神的深刻内涵，为全面推进教师队伍建设注入源源不断的强大精神动力。

弘扬教育家精神是中国特色世界一流大学建设的重要体现

无人才无一流、无精神不一流。对外经济贸易大学努力在建设特色鲜明世界一流大学的进程中积极践行教育家精神，引导教师树立“言为士则、行为世范的道德情操”。始终坚持师德师风第一标准，将教育家精神融入学校师德师风教育，切实增强广大教师立德树人的责任感、使命感和紧迫感。将师德教育融入岗前培训，帮助新入职教师系好职业生涯“第一粒扣子”；举办“师说”系列教师沙龙，开展“师生情”雕塑立像，强化师德正向引领。深入开展师德专题教育、师德主题月等系列教育实践活动，设立学院教师思政和师德建设工作精品项目，有效激发基层党组织开展教师思想政治和师德师风建设工作的创新活力。严肃师德失范惩处，坚持师德违规“零容忍”。

弘扬教育家精神是大学文化建设的重要内涵

“外”字是对外经济贸易大学的鲜明特色和突出优势，一直肩负着培养外向型人才的使命。学校不断加大国外一流人才的引进力度，通过海外特聘教授、海外院长等方式，推动一流学者参与到学校人才培养、学科建设中来。目前已经拥有一批精通外语、熟悉国际事务的教师，50%以上的教师有海外教育经历。为进一步激励教师牢记为党育人、为国育才的初心使命，学校持续开展“知行中国”青年教师国情教育。五年来，169名青年教师深入革命老区井冈山、参观新疆建设兵团棉花基地、调研农垦集团国家热带农业园，在克拉玛依、石河子、勐腊等实践地用笔力脚力丈量祖国大地、书写拳拳报国之情。

弘扬教育家精神是提升大学内部治理能力的重要力量

大学办好人民满意的教育，首先要让师生满意，高校内部治理过程中要始终贯彻以师生为中心的发展思想，要培养教师具有“乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”。对外经济贸易大学为培养教师队伍的仁爱之心，充分发挥以沈达明、姚曾荫、于瑾老师等为代表的一代又一代贸大优秀教师的精神传承，组织举办“全国优秀教师”于瑾先进事迹报告会、“我的育人故事”讲述等，讲好贸大教书育人故事，让教育家精神点亮校园。学校精心设计教师荣誉表彰体系，举办教师节表彰大会、教师荣休仪式、新入职教师宣誓等活动，进一步强化对广大教师的引领示范，让贸大精神不断续写和创造学校发展新篇章。

教育是崇高的事业，需要无限的责任，教师是伟大的职业，需要无限的深情。今年是新中国成立75周年，9月10日是我国第40个教师节，对外经济贸易大学立足加快建设教育强国这一战略目标，把握加强教师队伍建设这一核心要求，把握时代发展大好机遇，凝心聚力，自信自强，追求卓越，在教育家精神引领下，加快打造高素质专业化教师队伍，为坚定走好特色鲜明世界一流大学的贸大新路而不懈奋斗，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

(责编：郝孟佳、熊旭)