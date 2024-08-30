又到暑期，“神兽出笼”。对于家长们来说，假期的快乐只萦绕片刻，新的烦恼就涌上心头——放假了，孩子去哪儿？2021年7月，教育部办公厅印发《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，引导支持有条件的地方积极探索开展普惠公益性暑期托管服务工作。 如今三年已过，托管服务是否真正解决了家长们的后顾之忧？面对“年年见”的老问题，如今还有哪些新答案？为此，人民网推出“这个暑假有‘趣’处 ”系列观察报道，梳理多地暑期托管实践经验，助力破解暑期看护难题。

孩子暑假该去哪？一到暑假，如何看好娃，成了不少职场父母的“操心事”。

工作日上班，无暇照看孩子；让孩子待在家里玩手机，玩多了对眼睛有伤害；请老人来帮忙，又担心老人管不住孩子……

针对暑期的看护难题，近段时间，广西各地纷纷推出的“官方带娃”服务，不仅为家长们解了燃眉之急，更为孩子们提供了一个安全、有益、充实的假期环境。

安心托管 解职工带娃难题

记者调查发现，为解决职工“带娃之忧”，不少企事业单位纷纷创新暑托服务模式，办起了公益暑托班。

“我又认识到了很多新同学！”近日，在南宁铁路文化宫内，铁路“萌娃”们欢聚一堂，干净的课桌、舒适的环境、稚嫩的童声，整间教室童趣洋溢。

据介绍，暑期一到，国铁南宁局南宁地区工协委就开设了“同心战高温、合力保安全”职工子女托管班。该托管班邀请了经验丰富的教育工作者和南宁地区各单位组成的志愿者，不仅能够辅导孩子们完成暑假作业，还为孩子们设计了多样课程。

“一到暑假我就头疼怎么带娃，现在可算找到了好去处。”南宁电务段职工巫洁说道。

老师正在辅导孩子们写作业。莫菲菲摄

与国铁南宁局一样，南宁市西乡塘区总工会也开展了暑假托管班，从2020年开始，已服务近400多名职工子女。托管班负责人谢靖介绍，“我们今年增加了趣味性项目，比如电子钢琴、非洲鼓、烘焙课等，非常受孩子们欢迎。”

“这车也太酷了！”“哇，好厉害，我都能看到远处的大树了！”……在崇左市公安局举办的暑假托管班，警娃们亲身观摩体验各类盾牌、特种车辆、防暴头盔等警用装备，还学习了反诈、防溺水等安全性知识，引导和帮助学生度过一个有意义的假期。

贴心放心 解决居民后顾之忧

“学校放假，社区开学”，这是很多社区网格员时常挂在嘴边的话。

课业辅导、趣味英语角、科普教育、研学实践……暑假期间，南宁市青秀区津头街道大板三社区为孩子们量身定制了多项特色课程，实现既“托”又“管”还有“教”。

孩子们在学吹芦笙。融水县文化馆供图

大板三社区党委副书记谭宇介绍，该社区启动寒暑假公益班已有7年，通过挖掘整合周边资源，招募志愿者等方式，面向所管辖范围内的居民免费提供假期孩子看护、作业答疑、研学活动等服务，解决了辖区居民的后顾之忧。

“社区暑期班不仅让我结交了新的朋友，还体验到有趣的课程，让我的暑期生活多姿多彩。”三年级的学生黄子萱说。

“这里开设的课程非常有针对性，既能学习又能玩乐，我们非常放心。”市民黄女士说。

不止南宁市，广西柳州、钦州等多个地市的街道、社区纷纷创新暑托服务模式，带领青少年领略传统文化的博大精深。

在柳州市融水县文化馆内，中国舞、国画、苗族芦笙音乐、苗族织锦等特色课程应有尽有。老师们在不同课程的课堂上，因材施教、细致辅导。“我们希望通过这些培训班，进一步引导引领青少年学习非遗技艺，让他们在学习中感受非遗的魅力。”融水县文化馆非遗办主任龙黎黎说。

多方合力 探索普惠托管服务

记者走访调查还发现，广西各地公益暑托班在传统街道、社区组织的基础上，创新引入公共资源与社会力量，包括红色教育基地、博物馆、文化馆纷纷加入，以提升暑托服务质量。

孩子们在公益托管班上画画课。莫菲菲摄

从羽毛球入门到美术鉴赏，从防溺水教育到禁毒科普宣传……连日来，来宾市忻城县新时代文明实践阵地陪伴孩子们度过了一个充实的暑假。

暑期以来，该实践基地开展“我在新时代文明实践站过暑假”主题活动，通过挖掘整合周边资源，召集当地返乡大学生担任授课老师，将成长课堂送到“家门口”。

这是广西多方合力开展公益性暑托服务的一个缩影。

随着“二孩”“三孩”政策的实施，暑托服务需求也随之增加，如何让暑托班更好地发挥作用？玉林市玉州区城西街道办办公室主任周弘文认为，继续鼓励和指导社会组织积极参与青少年托管服务，通过多种途径、多种形式提供文体活动、综合实践等服务。

南宁市金湖社区党委书记韦姣亦表示，将继续通过组织引导社区专职工作者、高校青年志愿者、共建单位等社会力量积极参与，引导暑期托管服务向优质化、多元化方向发展，让孩子们的暑假过得安全、有趣、有营养，赋能孩子健康成长。（陈燕、实习生莫菲菲）

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(责编：李昉、熊旭)