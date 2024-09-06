原标题：新学年，上海基础教育扩优提质再发力

9月2日，上海约225万名中小学生和幼儿迎来开学第一天。新学年，上海基础教育怎么做？推出哪些举措？记者走访了多所学校。

优化布局，办好每一所家门口的学校

在浦东新区川沙新镇，上海市五三中学新溪校区迎来首批新生。这个规划容纳28个班级的初中校园，占地面积达2.7万余平方米，体育馆、食堂、专用教室、视听室等设施一应俱全。该校副校长徐婕介绍，新校区将秉承五三中学“一切为了师生的主动发展”办学理念，同总校共享优质师资和校园文化活动。

据了解，2024学年浦东新区新开32所中小学（校区）和幼儿园（园区），这一增量创近十年来新高。从全市范围看，新学年上海共新开中小学校58所（含新增学段），其中小学12所、初中14所、普通高中8所、完中2所、一贯制学校22所。全市一年级、六年级、高一年级新增学位分别为7000多个、10000多个和4800多个，增量主要集中在嘉定新城、青浦新城、松江新城、奉贤新城、南汇新城等“五个新城”人口导入区域。

上海市教委相关负责人告诉记者，在增加学位供给的同时，上海持续推进义务教育学校在校舍建设、设施设备配置、信息化环境建设、教师队伍配置、生均经费拨款等五个方面标准的达成，切实改善城乡义务教育学校办学条件，努力办好每一所家门口的学校，进一步提升基本公共教育服务均等化水平。

强校提质，关注每一位学生

新学期，安全、温馨、优美的校园张开怀抱，迎接学生的到来。上海基础教育在确保资源布局更趋优化、优质学位持续增加的基础上，加大强校提质力度，加快义务教育优质供给。

在普陀区，记者看到，宜川中学的操场翻新；上海市江宁学校的学生足球比赛热火朝天，新竣工的江宁学校梓棉校区则以智能化的教学系统，为学生营造多彩有趣的学习环境。

新学年，上海基础教育扩优提质的“施工图”进一步明晰。上海市教委、市发展改革委、市财政局近日联合出台《关于新时代本市基础教育扩优提质行动计划的实施意见》，提出聚焦义务教育强校提质行动、普通高中内涵建设行动、素质教育深化行动、教育数字化战略行动等八项重点任务，力争通过3至5年的努力，基本建立适应城市功能定位和空间新格局的中小学幼儿园学位供给调控机制，让优质教育资源扩充机制更加健全。

“上海正大力实施新优质学校高质量发展引领计划，坚持科学的教育质量观，强调不挑选生源，关注每一位学生，通过先进理念的传递、课堂教学的革新、优质师资的打造、办学活力的激发，促进家门口的公办义务教育学校更优质、更均衡。”上海市教委相关负责人说。

深化课程改革，让校园更有活力

在上海中小学校园中，项目化学习正成为教学新常态。去年以来，围绕培养学生创造性解决问题的能力，上海全面推动实施义务教育项目化学习，各区开展项目化学习的研究与实践，促进学校育人方式转变。

闵行区结合课程教学改革，整体架构“教-研-训-评”一体常态化管理机制，建立项目化学习实践共同体。记者走访了闵行区七宝明强第二小学，学校所在的七宝镇文化底蕴深厚，学校因地制宜，依托周边博物馆、美术馆等资源，常态化举办项目化学习活动。

校园科学素养培育的氛围也日益浓厚。华东理工大学附属中学立足工科特色，几年间，学校引入《智慧校园》《设计水质净化》等5门课程，并自主开发《湿地探险》《香料工厂》等8门校本课程。

徐汇区教育局副局长周刚告诉记者，徐汇区作为全国中小学科学教育首批实验区之一，强化科学教育校园主阵地作用，指导区域内学校健全科学教育课程体系，76所义务教育阶段学校将科学教育工作融入学校课程方案；坚持课内外结合、校内外结合，因地制宜构建具有科学教育特色的课程体系和资源体系，形成校校有特色、人人有参与的科学教育氛围。

以课程实施为抓手，上海正持续深化课程教学改革，更加注重创新人才培养，转变育人方式，促进学生全面而有个性的发展。目前，上海有2个区、6所学校获批义务教育教学改革首批国家级实验区实验校。此外，上海已有5个区、39所学校获批全国中小学科学教育首批实验区实验校，6所学校获评全国中小学人工智能教育基地。

（记者 颜维琦）

(责编：李昉、郝孟佳)