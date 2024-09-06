吴沂萱

玛丽娜的摄影作品《锦绣河山》在展示中。

陈永琳的摄影作品《我眼中的中国》获得复旦大学举办的“我眼中的中国”留学生摄影比赛一等奖。

沈凯行的摄影作品《Friendship》旨在展现旅行的魅力。

来华留学生眼中的中国是什么样的？日前，复旦大学举办的“我眼中的中国”留学生摄影比赛结果公布，让我们一起跟随这些留学生的脚步，走进他们眼中的中国。

领略中国的广阔与魅力

玛丽娜来自俄罗斯，不仅爱中文，还爱摄影。“我对摄影的爱好来自奶奶的影响。在我小时候，无论去哪儿，奶奶都带着相机，记录下我们遇到的美好瞬间。可以说，爱摄影是我们家的一个传统。”玛丽娜说。

在上海读书期间，玛丽娜参观了不少博物馆，看了很多展览，那些让她心动的瞬间也一次次地出现在她的镜头中。“有一次，我到上海M50创意园的画廊参观，走到一扇窗户前，恰巧看到著名的天安千树，画廊的装饰和窗外的景点相映成趣，深深地打动了我，我便用镜头记录下这一刻的感动。”玛丽娜说，用相机捕捉珍贵瞬间是她生活中的重要部分。

今年4月，玛丽娜看到学校即将举办“我眼中的中国”留学生摄影比赛，想着自己在中国拍摄了那么多照片，为什么不试试呢？”于是，她精心挑选了3张作品参加比赛，其中就包括那张在M50创意园拍摄的照片，并将其命名为《锦绣河山》，作品获得了摄影比赛的三等奖。

选择到上海读书和玛丽娜学习中文的经历分不开，到目前为止，她学中文已有4年。她坦言，最开始学习中文是父亲的建议。“当时因为没找到合适的中文课程，爸爸请了一位在俄罗斯留学的中国女生教我中文。这位老师爱笑，为人阳光和善，大大激发了我对中文的热情。”

玛丽娜说：“学习一门语言，如果不亲自到这个国家体验，不去了解那里的人民、风俗和传统，总觉得缺点什么。正因为如此，我来到中国，想要更深入地了解这个多姿多彩的国家，也希望在这里重新认识自己，探索更多的可能性。”

在复旦大学学习期间，玛丽娜常和朋友们聊天，了解彼此的生活。偶然一次机会，她和两位来自德国的女生成了朋友。“她们听到我对艺术很感兴趣，便邀请我一起参观博物馆。”而这次的游览经历在玛丽娜的脑海中留下了深刻的印象，“在博物馆中，我见到了很多珍贵文物，感受到了中国文化的博大精深，给我带来了与众不同的体验。也正是类似难忘的体验，让我一次次举起相机或者手机，捕捉这些美好。”

说到参加本次摄影比赛的收获，玛丽娜说：“同学们用镜头记录了中国不同地方的风采，有些地方我还没去过，但他们的镜头让我领略到中国的广阔与魅力。”

每座城市都有独特风景

陈永琳来自澳大利亚，爱好广泛，既热爱美食，还喜欢旅行。“我想和家人朋友分享在中国旅行的故事，所以在旅途中常常拍照记录。”陈永琳说。

他的作品《我眼中的中国》获得一等奖，这张照片是他在江苏扬州夜游时拍的。“那天晚上，我在瘦西湖边漫步，夜色很浓，湖中的建筑在灯光的照耀下发出了温暖的光芒，我觉得这个场景太美了，赶紧拿起手机定格下来。”

除了这幅获奖的作品，陈永琳提交的另一幅参赛作品跟美丽的哈尔滨有关。“一年冬天，我跟同学一起到哈尔滨旅游。当我透过飞机的窗户看到哈尔滨的雪景时，便拍了下来。它和我之前了解的中国大城市感觉不太一样，有一种别样之美。”陈永琳说。

除了参加摄影比赛，陈永琳还常参加复旦大学组织的一些文化交流活动。在他看来，这是沉浸体验中文环境的一部分。“比如，我参加文化沙龙时，可以和中国学生交流，锻炼中文口语。”

在谈及对中国的印象时，陈永琳说：“来中国之前，我已经对中国的幅员辽阔有所了解，但真正踏上这片土地后，才深刻感受到中国的广阔与多样，并且每座城市都有自己独特的风格。”

感受多元文化深厚底蕴

沈凯行来自比利时，小学时便开始学习中文，一直学到高中。“但我用中文交流的机会不多，所以我决定到中国留学，在中文环境中体验中文这门语言的乐趣。而且，我觉得中国文化很有意思，也想借此好好地了解一下。这样，等我将来回国之后，可以和身边的人讲述中国故事，让更多的人了解中国。”沈凯行说。

沈凯行用脚步丈量着中国的土地。“我去过中国很多地方，最难忘的是云南。看多了高楼大厦，云南的景色和风土人情让我眼前一亮，那里的大地色彩斑斓、充满生机，而且民族风情浓厚，十分吸引我。”沈凯行说。

在此次摄影比赛中，他提交的作品名为《Friendship》，正是在云南拍摄的，获得了三等奖。

“那时，我和两个朋友一起徒步旅行。途中，我们在一家小咖啡馆停下来休息，欣赏美丽的风景。我用镜头记录下了这一刻，想通过照片告诉大家，旅行的真正魅力，不仅蕴藏于沿途的风景与最终的目的地之中，而且在于它能够成为我们结识新朋友的契机。”沈凯行说。

沈凯行表示，通过摄影，让他更加深入地了解了中国，也感受到了这个国家的多元文化和深厚底蕴。他说，中国是一个历史悠久、文化丰富的国家，现代与古老交融的景象令人着迷。从古老的建筑到现代化的摩天大楼，从繁忙的都市到宁静的乡村，每一处都散发着独特的魅力。“希望将来我能跟身边的朋友介绍中国文化，让更多人了解中国。”

（本文配图均由受访者提供）

(责编：郝孟佳、李昉)