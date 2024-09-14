人民网北京9月14日电 （记者李依环）今天，教育部、江苏省共建全国高校区域技术转移转化中心（江苏）启动会暨战略合作协议签署仪式在京举行。

教育部党组书记、部长怀进鹏，江苏省委书记、省人大常委会主任信长星出席会议并讲话。江苏省委副书记、省长许昆林介绍全国高校区域技术转移转化中心（江苏）建设有关情况。教育部党组成员、副部长吴岩，江苏省副省长赵岩代表双方签署战略合作协议。教育部党组成员、副部长王光彦主持会议。

怀进鹏指出，以习近平同志为核心的党中央对高校科技成果转移转化工作高度重视，党的二十届三中全会、全国教育大会均作出相应部署。高等教育作为基础研究主力军和重大科技突破策源地，是建设教育强国的龙头和科技成果的“富矿”。江苏是长三角一体化发展的重要区域，创新要素集聚、产业基础扎实、资本市场活跃，拥有承载科技成果转化落地的丰沃土壤。教育部、江苏省携手建设全国高校区域技术转移转化中心，是贯彻落实党的二十届三中全会、全国教育大会精神的重大举措，也是教育彰显战略属性、主动服务国家战略的重要实践。要统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，以产业需求为牵引，以科技成果转化为纽带，带动人才培养、科技创新和产业创新融合发展。要探索促进高校科技成果转化的高效办法和清晰路径，丰富政策资源供给，构建完善激励机制，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，把区域中心打造成为创造知识和市场价值、培养人才、培育新质生产力的源头，支持国家创新效能的整体提升。

信长星、许昆林代表省委、省政府感谢教育部长期以来对江苏教育事业的关心支持。信长星说，全国教育大会刚胜利闭幕，教育部就与江苏启动共建首个全国高校区域技术转移转化中心，这是落实习近平总书记重要讲话精神和全国教育大会部署要求的具体行动，是对江苏工作的有力支持。首批唯一中心落户江苏，江苏将举全省之力强化服务保障、落实重点事项、深化制度创新，着力构建全链条科技成果转化体系，真正把高校人才资源、创新资源转化为产业优势、发展优势。

许昆林表示，将认真落实试点建设要求，把中心建设成为全国高校共建共管共享的公共转化平台，支撑新型举国体制的省域实现。目前全国高校区域技术转移转化中心（江苏）已建立全流程一体化工作服务机制，打造全链条一站式平台支撑矩阵，为高校成果转化主体提供全方位一揽子保障措施，确保重点项目顺利转化、重大改革落地生效。

据悉，全国高校区域技术转移转化中心（江苏）以南京市、苏州市为核心承载区，聚焦生物医药、信息通信、先进材料等领域，搭建全国高校开放共享的“一站式”“全链条”公共转化平台，推动高校与企业“双向奔赴”、高等教育与区域发展深度融合，把高校人才资源、创新资源转化为产业优势、发展优势，打造高校科技成果转化和创新创业人才培养“双中心”。教育部超常规汇聚创新人才和科研成果，江苏省全方位强化资源支持和条件保障，双方共同支持全国高校区域技术转移转化中心（江苏），力争通过5年左右努力，将中心打造成为产业应用场景丰富、创新活力活跃、转化机制畅通、创新生态开放的全国高校科技成果转移转化先行示范区。

启动会上，南京大学、西湖大学负责人，北京大学、东南大学有关专家作交流发言。教育部、江苏省、国家发展改革委、科技部有关部门负责人，有关高校代表、专家代表出席会议。

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