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清华大学迎来3800余名本科新生

2024年09月12日08:43 | 来源：科技日报
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原标题：清华大学迎来3800余名本科新生

近日，清华大学迎来3800余名2024级本科新生。按照传统，这3800余名新生被称为“四字班”，他们通过高考统招、自强计划等10余种招生类型入学，将在清华大学开启一段崭新人生旅程。

据了解，2024年清华大学录取了约190名在数学、物理领域具有突出潜质和特长的学生，其中年龄最小的新生出生于2010年12月，通过丘成桐数学科学领军人才培养计划被录取至求真书院。

今年，清华大学自强计划共录取278人，来自全国228所县域中学。在拔尖创新人才选拔方面，代表中国出征数学、物理学、化学、生物学、信息学等学科国际奥林匹克竞赛的13名国家队成员保送至清华大学。

成立于今年6月的笃实书院和至善书院迎来首届新生。笃实书院面向大国重器和重大工程，融合跨学科教学资源，以人工智能为抓手，旨在培养新一轮科技革命和产业变革的引领者。至善书院立足科学技术和经济社会发展需要，坚持“通专融合、交叉培养、精准指导”的理念和宽口径、复合型、国际化的特色，努力培养数智社会的引领者。两个新书院今年共录取250余名学生。

 （记者华凌）

(责编：郝孟佳、李依环)

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