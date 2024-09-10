唐兴

强国必先强教，强教必先强师。广大教育工作者应当大力弘扬教育家精神，牢记为党育人、为国育才使命，不断增强自身综合素质与水平，争当新时代好老师。

好老师是时代新人的“培育者”。以“心有大我、至诚报国”立志，坚定理想信念，体现了新时代广大教师的家国情怀和人民情怀。培养担当民族复兴大任的时代新人，是教育的职责使命所在。广大教师应不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，始终心怀“国之大者”，以坚定的理想信念引领时代新人的未来。近年来，广西大学着力为新进教师讲好“立德树人”第一课，把好新入职教师课程主讲资格认定，系好青年教师从教生涯“第一粒扣子”。

好老师是塑造学生品格品行品味的“大先生”。以“言为士则、行为世范”立身，陶冶道德情操，教师的行为规范已成为一种道德评价的标准。好老师具有良好的师德，有坚定而正确的“三观”。自觉涵养教师个人的道德情操，用自己的道德人格点亮学生前进的人生灯塔，以模范行为影响和带动学生。广西大学倡导教师践行“勤恳朴诚”的校训精神，弘扬教师拼命教、学生拼命学、职工拼命干的“三拼精神”；推进师德集中学习教育，以“破五唯”和“立新标”为突破口，坚持师德违规“零容忍”，让“师德师风第一标准”深入人心，争做时代“大先生”。

好老师是传道授业解惑的“传播者”。以“启智润心、因材施教”立业，增进育人智慧，这是把教书与育人、言传与身教相结合。真正的好老师，是用一个灵魂唤醒另一个灵魂。广大教师应遵循青年成长成才规律、教育教学规律，循序渐进引导学生启智润心，满足学生的学习需求，促进学生成长成才。广西大学教师践行价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”教育理念，实施“立德树人堂堂讲”，教师通过专业知识的“事”，提炼出“理”，再升华为“德”，用“德”育“人”。

好老师是学生为学为事为人的“示范者”。以“勤学笃行、求是创新”立学，秉持躬耕态度，这是教师职业的内在道德准则和职责所在。好老师有扎实的学识、厚重的学养、勤勉的教学态度、科学的教学理念，是学生人生路上的领路人，是学生为学为事为人的示范者，在为学上求得真学问，在为事上练就真本领，在为人上践行真教育。广西大学弘扬“厚学致新”的为学之道，推进有组织、原创性、引领性的攻关，为发展新质生产力提供有力支撑。近年来，广西大学教师取得一系列标志性成果，获得多项国家科技三大奖和教育部高等学校科学研究优秀成果奖。

好老师是资政育人的“贡献者”。以“乐教爱生、甘于奉献”立德，涵养仁爱之心，这是教师对教育事业的一种情感认同和升华。好老师要用爱培育爱、激发爱、传递爱，做有温度的老师，着力培养德才兼备、具有爱国主义、集体主义和社会责任感的人才，为学生的成长铺路架桥。广西大学组织多场域、沉浸式的生态文明主题“大思政课”，让研学团师生“悦览”八桂大地山水画卷之美，体悟人民群众保护生态发展社会实践之伟。这些“行走的思政课”，让大学生在生动实践中铸牢中华民族共同体意识。

好老师是社会风尚的“引领者”。以“胸怀天下、以文化人”立行，永葆弘道追求，这是教师的价值取向和追求。好老师是以德施教、以德立身的楷模，是社会风尚的引领者。发挥教师在推动学术交流、思想交汇、文化交融的独特作用，坚定文化自信，传承“胸怀天下”的民族精神，以天下为公的情怀，以教育家的远见卓识，赓续传承和创新发展中华优秀传统文化。广西大学致力建设牢牢扎根八桂大地的中国特色“双一流”大学，引导教师弘扬“创新创造、奋勇争先、全面一流”的广西大学“双一流”精神，引领大学生增强立足中国、放眼世界的历史自觉。

（作者唐兴，系广西大学管理岗位四级职员）

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