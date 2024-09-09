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2024高校“开学第一课”系列报道——

西安工业大学党委书记刘卫国：为中国式现代化贡献青春力量

2024年09月09日10:21 | 来源：人民网-教育频道
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青春梦想，扬帆远航。2024级新生沐浴着晨光，踏上新的人生征途。面对未知与挑战，如何快速融入大学生活，书写属于自己的精彩篇章？在知识的海洋里，如何以笔墨为舟，绘就梦想的蓝图？又到一年开学季，各大高校书记、校长的深情寄语与殷切期望，照亮前行道路。人民网特别推出“2024高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱，以梦为马，不负韶华，勇敢开启属于自己的辉煌篇章。

人民网北京9月9日电 （记者郝孟佳） “为中国式现代化挺膺担当，是在座每一位青年学子义不容辞的青春使命。你们的使命是从今天开始，把个人成长自觉融入民族复兴伟业，成为中国式现代化建设的参与者、见证者、开创者。”8日，在西安工业大学举行的2024级新生开学典礼上，西安工业大学党委书记刘卫国寄语全体新生。

刘卫国表示，希望同学们坚守忠诚品格，保持进取之姿，培育精工追求，发展博艺之才，把个人成长自觉融入民族复兴伟业，秉持宏伟理想，锤炼高尚品德，培养创新意识，练就过硬本领，用实际行动践行承诺和理想，为中国式现代化贡献青春力量。

以下为刘卫国书记在2024级新生开学典礼上的讲话原文（节选）——

亲爱的2024级新同学们：

大家上午好!

相约未央，金秋初见，青春的西安工业大学遇到青春的你们，校园里充满了喜悦感和仪式感。朝气蓬勃、风华正茂的你们寒窗苦读，从四面八方来到西安工业大学，即将开启人生新的旅程。在此，我代表学校，向你们的到来表示热烈的欢迎！

此时此刻，作为一名师长，我的内心和你们一样，对未来充满了期待。未来的几年里，西安工业大学的青年学子们，将如何在青春舞台上展现作为、彰显风采，如何在时代大潮中乘风破浪、成长成才？经过一番思考，今天，我就以《弘扬兵工精神，传承西工基因，为中国式现代化贡献青春力量》为题，为大家讲授进入西安工业大学的第一堂课。

同学们！明年4月，我们将迎来建校70周年华诞。回首望去，西安工业大学自诞生以来始终与时代同向同行，与国家同频共振。

学校始终坚守为国家培养工程技术人才这一初心，坚持工程教育为主基调，结合学科特色优势进行教育教学活动。形成了“工程教育+全面素质教育”的教育体系。围绕武器精确打击、武器精密及特种加工、武器装备轻量化及发动机制造、火炮及弹箭控制、信息对抗、毁伤评估、军工企业生产管理和营销等，构建了光电制造、精密机械制造、材料科学与工程、控制工程和电子信息技术、计算机软件、应用数学、武器系统工程、土木工程、经济管理等八大专业群。

一分耕耘，一分收获。长期以来，从西安工业大学走出的青年弘扬“把一切献给党”的兵工精神，传承“忠诚进取，精工博艺”和“敦德励学，知行相长”的西工基因，用自己的智慧和汗水为国家做出了贡献，受到了尊敬和认可。我校96级校友杨小君，率领团队深耕超快激光微加工技术和高端制造装备集成技术，生产的发动机涡轮叶片已在“大国重器”商用航空新型发动机上得到应用。12届校友薛强，毕业后带着满腔热情回到农村，长期致力乡村振兴，带动村集体发展产业，实现种植粮食品质、效益双提升。14级校友李萌月，立足岗位、精益技术，不但成为我国航空装备研制战线上的攻坚先锋，更成为“资深教练”，共培养出省部级以上技术能手12人，在各级技能大赛中获得3项国家级奖项。

青春逢盛世，拼搏正当时。同学们，你们是幸运的，因为你们赶上了伟大的新时代。你们的祖辈那一代，经历了山河破碎、硝烟弥漫的战争岁月，用生命换来了和平；你们的父辈那一代，走过了筚路蓝缕、奠基立业的建设时期，用艰辛换来了安康。为中国式现代化挺膺担当，是在座每一位青年学子义不容辞的青春使命。你们的使命是从今天开始，把个人成长自觉融入民族复兴伟业，成为中国式现代化建设的参与者、见证者、开创者。

在这里，我跟同学们分享几点心得。

一是秉持宏伟理想。“志不立，天下无可成之事”。在新时代的浪潮中，你们必将成为引领时代潮流、深化改革创新的重要力量。无论现在学习什么专业，将来从事什么职业，都要树立远大的理想，把奋斗目标与国家的需要紧密相连，把才华与热血毫无保留地投入到为人民谋福祉的宏伟征程中，用你们充满活力的青春，绘制出为国奉献、奋斗不息的壮丽画卷。

二是锤炼高尚品德。大学之道，在明明德。青年，是塑造未来社会风貌的中坚力量。青年的价值取向，将深刻影响未来社会的整体价值取向。希望你们恪守“立德为先，修身为本”的成长信条，用品德润身，用公德善心，用大德铸魂，让高尚品德成为滋养身心的源泉。要明辨是非曲直，在外部诱惑和价值观碰撞中时刻保持定力，严守规矩，用勤劳和踏实创造美好生活。要常怀感恩之心，常做回馈之举，用实际行动服务社会和人民。

三是培养创新意识。新时代青年要把迎接时代挑战、增强创新精神贯穿于实践中，体现在行动上。你们正值青春、思想活跃、思维敏捷、思路开阔，拥有无限的可能和潜力，希望你们敢于提出新问题，探索新解法，寻找新答案，积极参与科研项目、社会实践和各类创新创业活动，将创新思维贯穿生活、学习、科研每个角落，汲取智慧，不断精进，让创新成为推动个人成长与发展的不竭动力。

四是练就过硬本领。绘就中国式现代化的未来图景靠你们完成，这个重任需要以扎实本领作为基石。大学是能力本领的重要“充电站”，希望你们珍惜大学时光，踏实学习各项知识技能，在专业领域深耕细作，不断拓展知识的深度与广度。要培养跨界思维，勇于跳出舒适区，体会不同学科之间的交融与碰撞，增强解决综合问题的能力。要强化团队协作意识，精通协同作战艺术，善于倾听并吸纳各方意见，勇于表达自我见解，为新征程上成大才、担大任打牢坚实的基础。

同学们，从今天开始，你们将正式成为一名西安工大人。愿你们坚守忠诚品格，保持进取之姿，培育精工追求，发展博艺之才，刻苦学习，潜心钻研，用实际行动践行自己的承诺和理想，为中国式现代化贡献青春力量。

最后，祝大家在大学旅程中收获满满的知识与智慧，用青春的笔触，书写属于你们的辉煌篇章！

(责编：李依环、熊旭)

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