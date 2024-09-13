人民网北京9月13日电 （记者郝孟佳）今天，2024物流高质量发展国际学术交流会在北京召开。来自产业园区、高校与科研院所的相关专家学者，聚焦物流教育与产业发展新趋势、京津冀物流流通体系建设新路径等话题进行深入交流探讨。

会议现场。学校供图

商务部党组成员、副部长盛秋平指出，降低全社会物流成本是构建新发展格局的重要举措，各方应把握机遇，汇聚合力，充分发挥高校、企业和协会的引领作用，推动教育界与产业界的深度融合，共同激发贸易强国建设的新动能，为实现高质量发展贡献力量。

北京市副市长司马红表示，作为国家服务贸易创新发展试点城市，北京通过此次会议全面展示了物流业降本增效及京津冀协同发展的显著成果。司马红指出，北京将通过深化改革、完善流通体制和深化产教融合，展现新发展格局下的新作为，为区域经济发展注入新动力。

“建设全国统一大市场是推进中国式现代化的必然要求。”中国人民大学原校长刘伟表示，高校应成为教育、科技、人才良性循环的最佳结合点，发挥在物流流通领域的支撑引领作用，推动教育链、人才链、产业链、创新链深度融合，为中国式现代化作出更大贡献。

北京物资学院党委书记吴惠表示，北京物资学院将深化产教融合，完善校企政行多元育人格局，持续融入和服务行业，加强人工智能、区块链等前沿技术应用，助力发展物流流通行业新质生产力，共同推动中国物流与供应链产业的高质量发展。

据了解，本次会议由中国物流与采购联合会、北京物资学院和中国物流集团联合主办。会上还发布了《京津冀物流协同发展报告（2014-2023）》，成立了商业高校合作联盟和京津冀智慧物流产教融合联盟。

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