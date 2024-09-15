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北京发布首个国际职业资格认可目录

2024年09月15日11:01 | 来源：中国新闻网
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原标题：北京发布首个国际职业资格认可目录

2024年服贸会正在北京举行。北京市人力资源和社会保障局14日在首钢园组织人力资源服务主题活动，举办人力资源服务业融合发展大会。大会以“聚焦新质生产力，释放人力资源发展新动能”为主题，通过“成果发布、合作签约、主题演讲、展览展示”等活动，充分展现北京市人力资源服务业持续扩大开放、坚持国际化发展、助力培育发展新质生产力的良好态势，交流展示人力资源服务业创新融合发展最新成果。

发布首个国际职业资格认可目录

大会上，北京市人力资源和社会保障局发布了《北京市国际职业资格认可目录(1.0版)》(以下简称《目录》)，认可149项“含金量高”的境外职业资格、职业认证，并以“小切口”实现两组重要的国际互认合作，即：北辰集团与国际大会及会议协会(ICCA)在国际商务会展领域互认，阿里云计算有限公司与微软公司在云计算工程师领域互认，实现了从境外职业资格国内单边认可到国际职业资格双向互认“0到1”突破，构建了更加开放和便捷的职业资格认可体系，营造出更加开放包容、便捷高效、充满活力的人才发展生态，吸引优秀人才来京创新创业。

人力资源开发目录聚焦新质生产力

本次发展大会上还发布了《北京市新质生产力人力资源开发目录(2024年版)》，这是北京市连续第五年进行发布，并首次增设“重点需求区域”相关内容。该目录是北京市重点产业领域所需人力资源的市场“晴雨表”，包括《重点产业领域人力资源开发目录》和《技能人才需求目录》。其中，《重点产业领域人力资源开发目录》涵盖13个产业、60个核心领域；《技能人才需求目录》包括8个产业、68个职业(工种)，指出了量子信息技术研发、智能网联汽车测试员等市场人才紧缺方向，为用人单位、劳动者提供重要“市场指引”。

在京津冀三地可享标准统一的人力资源服务

本次大会发布的新版《人力资源服务京津冀区域协同地方标准》，由《人力资源服务规范》和《人力资源服务机构等级划分与评定》两部分组成，在结构框架、指标体系等方面进行全面优化升级，包括基本要求和9个业务规范，其中，有高级人才寻访、测评和管理咨询3项高附加值业务，还有招聘、职业指导、培训、外包、劳务派遣和流动人员人事档案管理6项传统业务。《等级划分与评定》对人力资源服务机构的从业情况进行量化评价，由A到5A进行等级评价，保障求职者在三地享受标准统一的人力资源服务。

首次发布人力资源服务产业地图

活动上，首张“北京市人力资源服务产业地图”发布。这张地图覆盖了全市4561家经营性机构、近8.2万名从业人员，以及近4000亿元营收总额等人力资源产业数据信息，是北京市人力资源服务业的一份“动态白皮书”。该地图还接入了北京市“智慧人社”系统，并在北京市人力资源社会保障局官网正式上线。

这张人力资源产业地图“科技感”十足，它应用了数字化、网络化、智能化等新质生产力科技元素，用地图的形式，清晰地展示了北京市各区人力资源产业的分布状况。数据显示，远程面试、虚拟洽谈、AI评价、直播带岗、创业指导、技能培训、灵活用工等人力资源服务新业态占据主导位置。

“人力资源服务产业园”数据信息是这张人力资源服务产业地图的一大亮点。目前，北京市相继建成国家、市、区三级人力资源服务产业园，相关数据和整体情况都在地图中得到了体现。（记者 吕少威）

(责编：李昉、郝孟佳)

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