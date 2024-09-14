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北京市第27届全国推广普通话宣传周活动启动

2024年09月14日17:12 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月14日电 日前，北京市第27届全国推广普通话宣传周活动启动仪式在中华女子学院举行。

据悉，每年的9月第三周为全国推广普通话宣传周（以下简称推普周）。本届推普周活动围绕“加大推普力度，筑牢强国语言基石”主题，以宣传国家通用语言文字的法律法规、方针政策和语言文字规范标准知识为主要内容，开展推广普及活动。

北京市教委语言文字工作处处长杨志强表示，良好的语言文字环境是北京传承历史文化、促进经济发展、提升教育水平、展现国际形象的重要保障。各区、各高校、各成员单位要加强组织领导，周密安排部署，把推普周宣传工作与庆祝新中国成立75周年系列宣传活动相结合，确保取得实实在在的成果。

据介绍，今年北京市的推普周宣传活动将采取线上线下相结合方式开展，9月22日为集中宣传活动日。各级中小学生演讲比赛、辩论赛、高校暑期支教活动推普成果转化、成语文化龙门阵、“啄木鸟”志愿者活动、“普通话绕口令挑战赛”等百余项活动将在活动周举办。

北京市语委成员单位、各区语委负责同志及朝阳区师生600余人参加了启动仪式。启动仪式结束后，参加活动的学生们参观了中华女子学院“讲好新时代‘大思政课’主题展”。（孙竞、实习生朱婷婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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