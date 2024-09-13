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第二届数据驱动与地学发展全国学术研讨会在北京举办

2024年09月13日17:03 | 来源：人民网-教育频道
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研讨会现场。中国地质大学（北京）供图

研讨会现场。中国地质大学（北京）供图

人民网北京9月13日电 日前，第二届数据驱动与地学发展全国学术研讨会在北京举办，来自中国科学院、北京大学、清华大学、浙江大学、南京大学、中国地质大学（北京）、中国地质大学（武汉）、中国地质科学院等高校和科研院所的1100余位代表参会，围绕“大数据人工智能与地球系统科学”主题展开交流研讨。

大会学术委员会主席、中国地质学会数据驱动与地学发展专业委员会主任委员、中国科学院院士成秋明表示，站在新的历史起点上，地球科学也面临着前所未有的发展机遇和挑战。数据驱动技术的进步和应用，将继续推动地球科学的快速发展。希望与广大地学同仁携手并肩、深入探索，推动数据驱动与地学领域的进一步发展，为全球地学事业作出更大的贡献。

中国工程院院士、中国地质大学（北京）校长孙友宏表示，数据驱动科学发现已经成为科学研究的新范式。地学大数据的爆炸式增长和人工智能技术的广泛应用，正在推动地球系统科学向数据密集型研究模式转变。本次会议广泛汇聚智慧，有效凝聚共识，促进地球科学研究范式的创新，提升地学数字化、信息化和智能化的理论研究与应用水平，为数据科学驱动下的地球科学发展注入新动力。

大会期间，郭华东、刘丛强、陈发虎、侯增谦、肖文交、王坚、朱敏、何宏平、朴世龙、倪四道等两院院士，以及丹麦科学院院士Hans Thybo、Irina Artemieva作特邀报告，围绕人工智能基础设施、地球大数据科学工程、中亚地区的增生过程及成矿作用、“从鱼到人”的演化研究等话题进行了深入分享。

据悉，本次大会由中国地质学会主办，中国地质大学（北京）、中国地质学会数据驱动与地学发展专业委员会主要承办，设置特邀报告12场、8个分会场、26个专题和342个分会报告。（李依环、实习生朱婷婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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