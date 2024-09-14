本报评论员

“国势之强由于人，人材之成出于学。”教育是强国建设、民族复兴之基。

习近平总书记在全国教育大会上发表的重要讲话，站在党和国家事业发展全局的战略高度，系统部署了全面推进教育强国建设的战略任务和重大举措，把我们党对中国特色社会主义教育发展规律的认识提升到了新高度，为我们朝着既定目标扎实迈进、奋力谱写教育强国建设崭新篇章提供了根本遵循。

育才造士，为国之本。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题，也是建设教育强国的核心课题。党的二十大报告提出：“育人的根本在于立德。”培养社会主义建设者和接班人，是功在当代、利在千秋的德政工程，对我国社会主义现代化事业长远发展具有决定性意义。建设教育强国，必须全面贯彻党的教育方针，坚定不移落实好立德树人这个根本任务，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，实施新时代立德树人工程。不断加强和改进新时代学校思想政治教育，教育引导青少年学生坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心，立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。不断拓展实践育人和网络育人的空间和阵地，加大国家通用语言文字推广力度，促进铸牢中华民族共同体意识。

认识问题站得高，分析问题看得深，开展工作才能把得准。建设教育强国是一项复杂的系统工程，要进一步提高认识、厘清关系，增强锚定既定奋斗目标向前进的思想自觉和行动自觉。必须深刻认识到，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，三者内在一致、相互支撑，只有把三者有机结合起来，一体推进教育发展、科技创新、人才培养，强化教育对科技和人才的支撑作用，才能加快培养造就一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新型人才队伍。教育是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径，只有坚持以人民为中心，聚焦增强教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性，不断提升教育公共服务的质量和水平，才能让教育改革发展成果更多更公平惠及全体人民。教师是立教之本、兴教之源，强国必先强教，强教必先强师，只有大力弘扬教育家精神，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，才能培养造就新时代高水平教师队伍。教育对外开放是教育现代化的鲜明特征和重要推动力，只有深入推动教育对外开放，统筹“引进来”和“走出去”，才能不断提升我国教育的国际影响力、竞争力和话语权。

到2035年建成教育强国，任务艰巨、时不我待，尤需各方面紧密合作、同向发力，积极投身教育强国实践，共同办好教育强国事业。围绕加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，党的二十届三中全会《决定》对“统筹推进教育科技人才体制机制一体改革”作出重要部署，提出“完善立德树人机制，推进大中小学思政课一体化改革创新”“推进高水平教育开放”；《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》等中央文件相继印发……各地区、各部门、各单位要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，锻造好落实立德树人根本任务的关键课程，推动教育科技人才一体发展，推动义务教育优质均衡发展、解决好人民群众关于教育的急难愁盼问题，加强高素质专业化教师队伍建设，扩大国际学术交流和教育科研合作，以钉钉子精神推动各项工作部署落地见效，坚定信心、久久为功，扎实推动教育强国建设。

习近平总书记深刻指出：“中华文明源远流长、绵延不断，基础在教育。实现中华民族伟大复兴，基础在教育。”新征程上，以百年树人的战略眼光，以百舸争流的奋斗姿态，主动超前布局、有力应对变局、奋力开拓新局，勠力同心、锐意进取，一定能加快推进教育现代化，实现教育强国目标，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2024年09月14日 04 版）

(责编：李昉、郝孟佳)