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广西桂林象山区翠竹小学：趣味课堂开出民族团结花

2024年09月14日08:28 | 来源：中国新闻网
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原标题：广西桂林象山区翠竹小学：趣味课堂开出民族团结花

　　“今天我们体验绘制团扇，我画了中国的建筑。”9月13日，在广西桂林市象山区翠竹小学，六年级的瑶族学生褚浩宇为自己绘制的长城填色，并向记者展示团扇作品。

翠竹小学学生展示自己绘制的团扇作品。　蒋丰慧 摄

翠竹小学学生展示自己绘制的团扇作品。　蒋丰慧 摄

　　9月13日，广西建设铸牢中华民族共同体意识示范区现场推进会在桂林召开，现场观摩环节中，与会人员走进象山区翠竹小学，了解该校情况。

　　据了解，象山区翠竹小学有教师56人，学生822名，学校成员由汉、壮、瑶、苗、回等12个民族组成。走进校园，小解说员向嘉宾介绍刘三姐的故事板报和山歌文化，同学绘制的莲花挂满墙面。操场上，孩子们在老师的带领下练习抛绣球，绿荫处，学生们正进行香囊制作、剪纸、绘制团扇等手工体验。

　　“学校每周五下午都会有社团课程，内容囊括书法、绘画、剪纸等传统文化的学习。”该校老师杜凡介绍道。

　　翠竹小学不仅让学生了解中华优秀传统文化，还把竹竿舞、背篓绣球等民族传统游戏引进课堂，并开设民族艺术欣赏课，学习民族童谣，学跳民族舞蹈，学唱民族歌曲。

翠竹小学的学生在进行抛绣球运动。　欧惠兰 摄

翠竹小学的学生在进行抛绣球运动。　欧惠兰 摄

　　此外，该校在“三月三”举行长桌宴、唱山歌、跳竹竿舞等民俗活动，在端午节包粽子、中秋节做月饼、春节写春联、剪窗花……民族文化融入了师生的日常生活。

　　“六一儿童节的时候，我参加了学校的民族服饰走秀节目，穿着爸爸妈妈为我带来的瑶族服饰上台表演。”褚浩宇笑着说。

　　翠竹小学致力于“非遗”传承，打造彩调特色品牌，形成戏曲“彩调”为特色的“一校一品”。该校新建“彩调小戏台”“清廉小舞台”，将秦腔、京剧、桂剧、豫剧等传统剧中典型剧目与彩调戏曲结合，让孩子们在戏曲欣赏中渗透清廉文化；建设“彩调陈列馆”“彩调长廊”，把传统彩调剧目人物以卡通形象呈现。开学第一课，学校邀请彩调名师进行专题讲座；将彩调融入音乐课堂，培养“小小非遗传承人”。

　　“我从老师那里学到了彩调的知识，社团的同学们会给我们表演彩调，我还学会了彩调操。”褚浩宇说道。

　　2011年，桂林市翠竹小学成立了学生彩调社团，2022年，彩调社团被评为广西“铸牢中华民族共同体意识·中华优秀传统文化”特色学生社团。（蒋丰慧 欧惠兰 林浩）

(责编：李昉、郝孟佳)

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