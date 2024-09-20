为引导大学生尽快适应大学生活，厚植家国情怀，涵养进取精神，北京工商大学多维创新推进入学教育，积极做好“五个融入”专题教育，生动有效、创新灵活地提升思政引领力，为新生顺利开启大学生活奠定良好基础。

一是思想上有高度，校领导为新生讲授“开学第一课”。新学期伊始，北京工商大学党委书记黄先开以“弘传承红色基因 奋力书写新时代北工商人的青春答卷”为题为全体2024级新生讲授“开学第一课”，通过讲述学校历史沿革、办学宗旨、发展成就，为新生展开了一幅一代代北工商人奋斗拼搏、与祖国发展同频共振的历史画卷。黄先开勉励广大新生，在大学时期要学会倾听、学会时间管理、学会合作沟通、学会锻炼身体、学会持之以恒，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，为推进中国式现代化建设贡献北工商人的智慧和力量。

二是理论上有跨度，发布首都学习资源清单。北京工商大学精心准备并发布《北工商学子不能错过的30个学习资源》，面向2024级新生进行首都学习资源宣介，引导同学们在行走中触摸首都的脉搏，在实践中感受祖国的伟大，将首都意识、首善标准、首创精神融入学习和生活中，努力成长为视野开阔、格局高远、心存理想、踏实笃行的新时代青年。

三是对话上有准度，大一辅导员与高三班主任共话成长。大学辅导员、班主任是大学生思想政治教育的骨干力量。为帮助大家尽快掌握新生特点，了解当下工作的重点与难点，学校在2024年学生工作队伍培训中安排了大一辅导员、班主任与高三班主任面对面沟通交流环节。这是北工商开展“大中衔接”模式的一次创新尝试，对高校统筹构建系统化思政育人体系具有重要意义。

四是协同上有力度，举办新生家长“面对面”恳谈会。为贯彻家校社育人一体化有关要求，进一步强化学校和家庭的育人主阵地作用，形成“1+1>2”的协同育人格局，北京工商大学举办新生家长“面对面”恳谈会，引导家长和学校携手合作，共同为学生的成长成才创造良好环境。面向未来，学校也将深入推进家校社协同育人，构建常态化沟通协调机制，多渠道、多形式不断凝聚育人合力，努力实现家庭与学校教育的同频共振。

五是活动上有宽度，创作家校社题材原创诗朗诵。在秋季开学典礼上，新生、辅导员、家长和社会力量（中国人民抗日战争纪念馆代表）共同带来原创诗朗诵《强国有我 未来我来》，用真挚、温暖、有力的心声，表达了对新生的殷切期盼与美好祝愿。家、校、社不同育人场域的协同联动、环环相扣，为一体化培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人展现了新平台、开拓新路径。

六是情感上有温度，召开“一心一意”新生专场座谈会。为深入了解新生对于国家发展、社会热点、个人规划以及学校支持等方面的所思、所想、所感、所惑，在前期广泛调研的基础上，学校邀请了来自不同民族、地域的新生代表，组织召开2024级本科新生“一心一意”专场座谈会。从国内、国际形势，热点问题和社会现象，到对自己大学学习生活的规划和期待，学生代表畅所欲言，表达真情实感。通过面对面交流谈心，学校着力丰富思政教育内容与教育形式，以期更加符合新时代青年学生的身心发展特点，不断推动思政教育工作质量的全面提升。

（供稿来源：北京工商大学）

(责编：李依环、熊旭)