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清华大学原创话剧《马兰花开》在国家大剧院上演

2024年09月20日14:03 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月20日电 （记者李昉）9月18日晚，清华大学原创话剧《马兰花开》在国家大剧院举办第100场公演。该剧立体化再现了“两弹一星”元勋、清华杰出校友邓稼先为新中国核事业隐姓埋名、以身许国的事迹，全部演员均为清华大学在校学生。

清华大学原创话剧《马兰花开》在国家大剧院上演。校方供图

清华大学原创话剧《马兰花开》在国家大剧院上演。校方供图

1999年9月18日，包括邓稼先同志在内的23位科技专家被授予“两弹一星功勋奖章”。25年后的同一天，《马兰花开》举行第100场公演。115名剧组同学让马兰花盛放在国家表演艺术的最高殿堂，用话剧艺术载体宣传和弘扬科学家精神。

整场表演融入音乐、舞蹈、影视、朗诵等艺术形式，讴歌了邓稼先爱国报国的波澜一生。剧情也细致描绘了主人公质朴大气的英雄形象、丰富而赤诚的内心世界和对家人、对挚友、对伙伴们的深情厚谊。

清华大学党委副书记过勇表示，原创话剧《马兰花开》的创排历程和育人成效，正是新时代新百年清华大学落实立德树人根本任务的生动缩影。如今，《马兰花开》已经成为清华园中一堂生动的思想政治“金课”，弘扬着爱国奉献、追求卓越的光荣传统。

邓稼先的饰演者傅宇杰从大一入学就加入剧组，在剧组度过了本科和研究生的整个生涯，今年是他参演《马兰花开》的第11年。他说：“我们希望将这场特别的演出献给邓稼先学长，我们想告诉他，现在的年轻人们依然怀念他、崇敬他，无论岁月如何流转，共和国功勋们的伟绩永不磨灭。”

据悉，原创话剧《马兰花开》由清华大学出品，是中国科协联合教育部、共青团中央等六部门实施的“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”首批支持剧目之一。该剧于2013年4月在京首演，十余年来，《马兰花开》累计公演100场，覆盖观众14万人次。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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