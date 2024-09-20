2024世界农业科技创新大会新闻发布会现场。中国农业大学供图

人民网北京9月20日电 记者从今天召开的新闻发布会上获悉，2024世界农业科技创新大会将于10月10日至12日在北京平谷举办，来自全球农业发展领域的科研学者、教育专家、青年师生及企业代表将汇聚一堂，共同探讨农业科技创新领域的前沿问题，共享农业科技创新最新成果。

践行绿色办会 话题聚焦“气候变化与农食系统转型”

大会咨询委员会联席主席、中国工程院院士、中国农业大学校长孙其信介绍，大会以“气候变化与农食系统转型”为主题，采用“1+5+N+1”的形式，将举办开幕式及全体会议，以及世界农业高校校长峰会、农食行业创新与投资峰会·创新秀、农食行业企业家峰会、国际农业交流与合作峰会、世界农业青年汇等5场专题会议，同期还将举办N场平行会议和1场世界农业科技尖端展。

孙其信表示，大会将坚持绿色办会，并首次提出“低碳办会、智慧办会、人文办会”，以“5R”（减量Reduce，重复Reuse，循环再生Recycle，堆肥/废弃物处理Rot，拒绝不必要的浪费Refuse）为统领，践行低碳理念，开发中英文智慧会议系统，为参会嘉宾提供智能、便捷的参会服务，还将特别举行“公益跑”等活动。

据悉，大会期间还将开展一系列发布和推介活动，包括发布《大会共识》《联合国粮食及农业组织：农业创新报告》《国际农业研究磋商组织：农业未来重大研究与创新领域热点展望》《国家农业科技创新港全球伙伴计划发布》等。

注重培育新质生产力 将大力推动产学研深度融合

北京市委农村工作委员会委员、北京市农业农村局副局长陈连武表示，自2023年世界农业科技创新大会成功举办以来，在科研成果转化方面取得了明显成效。北京市已与15家农业农村部重点实验室建立联系，已促成76家企业落地平谷或新建应用场景项目，涵盖了现代种业、智慧农业、智能装备等多个领域，为北京市的农业科技创新和产业升级注入了强劲动力。

北京市平谷区委副书记、区长狄涛表示，近年来，平谷区不断夯实农业中关村核心区建设。2023年世界农业科技创新大会的举办，加上后续的一系列举措，成功吸引了众多农业科技企业和项目落地平谷，形成了良好的产业集聚效应。平谷区将全力做好筹备工作，与国际农业科技领域的前沿机构和专家深化交流合作，努力打造国际化、常态化、高规格全球农业领域盛会。

孙其信表示，大会将更加注重培育新质生产力，大力推动产学研深度融合，组织科学家、教育家、企业家、投资家开展40余场平行会议、专题会议、边会等对话，促进科技创新与产业应用的对接。同时，继续举办世界农业科技博览会，集中展示全球农业领域的前沿成果、尖端技术、先进模式、优质项目、创新产品等，致力于打造全球农业科技领域具有代表性和标志性的专业展会。

链接全球智慧 农业领域国际交流合作进一步深化

孙其信介绍，今年大会期间，来自联合国粮农组织、世界粮食计划署、国际农业发展基金等近30个国际机构的负责人或代表将组团参会。联合国粮食及农业组织将在大会上召开联合国粮食系统中心科学委员会会议、联合国粮食系统中心青年对话等2项重要会议。这是联合国粮食系统中心首次将其重大会议放到中国举办。

据介绍，大会将成为国际农业研究磋商组织重要合作方，届时将联合举办全球营养、健康与粮食安全等系列会议。此外，巴西发展和社会援助部将带队参会，联合举办中巴农业经贸合作与绿色发展平行会议，分享绿色和可持续农业方面的专业知识和经验，推动中巴的农业科技、金融、投资等方面的合作。此外，还将举办中非农业科技合作专场活动，共促中非农业科技与产业协同发展。

“2024世界农业科技创新大会将链接全球智慧，汇聚全球力量，促进国际合作与交流，将对推动平谷区农业中关村建设，吸引顶尖人才与项目入驻农业中关村，助力打造具有国际竞争力的农业科技创新产业集群，提升北京国际科技创新中心、国际交往中心的影响力，服务加快建设农业强国发挥积极作用。”孙其信说。（李依环、林征）

(责编：郝孟佳、熊旭)