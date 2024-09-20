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有锯齿却撕不开，这类包装咋回事

2024年09月20日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：有锯齿却撕不开，这类包装咋回事

图为包装袋边缘有锯齿的零食。

临近“十一”长假，不少人将旅行计划提上日程。外出旅游时，很多人会准备卤蛋、豆干等真空包装的小零食，方便携带又能充饥。为便于撕开，这类食品包装袋边缘通常是锯齿状的。

但前不久，“撕不开锯齿包装”相关话题引发关注。有网友称，一些食品包装明明标有“沿锯齿撕开”的字样，然而锯齿却仿佛“形同虚设”，用手根本撕不开。

有锯齿却撕不开的包装到底出了什么问题？科技日报记者就此采访了青岛农业大学特种食品研究院教授鞠健。

锯齿不是唯一影响因素

“食品包装能否轻松撕开，不仅由包装有无锯齿决定，还与包装材料、设计和加工工艺等有关。”鞠健说。

其中，食品包装材料是影响撕开难易程度的主要因素。鞠健介绍，比如常见食品包装材料——线性低密度聚乙烯。它是一种具有特定分子结构的聚乙烯，有良好的柔韧性和延展性，抗撕裂性较强，部分保鲜膜就是用这种材料制成的。使用线性低密度聚乙烯制成的食品包装，即便上面有锯齿，人们也无法将其轻易撕开。

除此之外，包装的厚度与其撕开的难易程度有关。有些材料较硬、厚重，就不易被撕开；有些材料柔软、轻薄，就容易被撕开。

同时，包装袋封口处的热封强度也是影响撕开难易程度的因素之一。热封强度是指包装材料利用热量将两层或多层薄膜熔接在一起，形成密封热封边的封合牢度指标。热封强度的高低直接影响包装材料的密封性能。如果热封强度过高，无论有无锯齿，包装都无法被轻易撕开；但若热封强度过低，包装就可能在运输和存储过程中开裂。

改进包装工艺满足需求

一些食品包装不易撕开，可能是设计者有意为之。鞠健介绍，真空包装食品、冷冻和冷藏食品、液体食品和半固体食品等通常会采用较难撕开的包装，主要是因为这些食品具有一定特殊性。

真空包装食品多为香肠、卤蛋等易腐坏食品。为保障产品质量、延长货架期，这类食品的包装一般较难被撕开。冷冻和冷藏食品通常采用较厚的塑料袋或真空包装，是为防止食品在运输中因温度变化变质。液体食品和半固体食品较多采用复合材料或铝塑包装，可以防止液体泄漏或被污染。

为在保障食品安全的同时方便人们食用，包装工艺正在不断改进。

“比如，部分厂商会在食品包装袋上设置撕裂线，消费者只需沿撕裂线轻轻一撕即可打开包装。”鞠健介绍，在食品包装上，标有“请从此处撕开”字样的虚线就是撕裂线。厂家一般会在撕裂线附近包装袋上涂布一层易撕材料或设计大缺口，以便人们撕开。

“从力学角度讲，在包装锯齿处等特定位置设计大缺口，可以通过应力集中的原理，使包装在撕开时能够沿特定方向轻松开裂。”鞠健补充，有些包装设计了特殊的撕裂线，不一定是锯齿形的，但它们能够引导人们用力的方向，使包装较易被撕开。

鞠健说，在设计食品包装时，工作人员要充分考虑消费者的操作习惯和手部力量，确保绝大部分人都可以打开包装。面向老年人等特殊人群的食品，包装上可使用大字体或对比度高的颜色标明开封位置和方法。

除此之外，鞠健还介绍了一个轻松撕开包装的小窍门。

“当我们遇到难以撕开的食品包装，尤其是一些真空食品包装，手边又没有剪刀等工具时，可以试试在包装两侧靠近封口处各放上一枚硬币，然后捏住两枚硬币，同时朝反方向用力。这样在不使用剪刀的情况下，也能轻松撕开包装。”鞠健说。（记者 沈唯）

(责编：李依环、李昉)

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