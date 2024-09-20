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加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系

在服务支撑国家战略和区域经济发展上走在前

2024年09月20日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：在服务支撑国家战略和区域经济发展上走在前

赵凤文 山东职业学院党委书记

　　党的二十届三中全会指出，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，并明确深化教育综合改革的路径，强调加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系。这一部署为我国职业教育高质量发展指明了方向。山东职业学院作为深化产教融合的主动探索者、积极实践者，深入贯彻落实全会精神，创新产教融合机制，构建教育与产业深度融合新生态，在服务好支撑好国家战略和区域经济社会发展上走在前、挑重担、作贡献。

　　职业教育与产业发展同频共振，二者深化融合有利于推动经济社会高质量发展。山东职业学院以产业需求为导向，搭建高质量融合发展平台。与国铁集团等“链主”企业、山东大学等“双一流”院校共同牵头组建4个行业产教融合共同体和1个市域产教联合体，其中3个获批省级立项。通过完善组织机构、健全制度体系、召开工作年会，发布行业发展分析报告、人才需求预测报告、人才供需清单、技术供需清单等方式，推动共同体和联合体实质化运行、实效化管理。担任首个国家级产教融合共同体——国家轨道交通装备行业产教融合共同体理事单位，携手行业领军企业成立4个产业学院，获批济南市市校融合发展项目3个，为服务行业产业发展注入澎湃动力。

　　教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。山东职业学院坚持依托行业、融合产业，积极创新人才培养模式。一方面，在省内率先实施“完全学分制”和“全员书院制”改革，将通识教育嵌入书院，有效破解职业教育“重技能、轻素质”的痛点。另一方面，深入实施“岗课赛证”综合育人，全面探索中国特色学徒制。构建“四步阶梯”现场工程师培养模式，入选教育部第一批现场工程师专项培养计划。与国铁济南局合作开展“1+1+1”人才培养，超过50%的学生毕业即就业。近五年承办国际、国家和省级职业技能竞赛50余项，获各类技能大赛一等奖215项，培养认定“齐鲁工匠后备人才”329人。毕业生就业率保持在97%以上，其中在世界500强和大型国有企业就业的比例超73%，今年学校毕业生就业率居山东省高校第12位。

　　技术服务是学校服务产业升级的重要途径，是加速科技成果转化的关键环节。山东职业学院进一步深化科技服务激励改革，激发内在创新活力。首先，建立12个省级工程研究中心、科技研发中心和3个省级技能大师工作室，推动技能名师与行业企业技术专家联手攻关企业生产技术难题，合作开展技术创新、产品研发。近年来，共开展技术服务500余项，完成科研成果转化300余项，带来近亿元的经济效益。其次，新建“梧桐花开实验室”科研平台，依托这一平台开展技术服务项目8项，服务成果之一农产品保鲜材料已实现市场化生产，年产量达500吨，并销往美国、新西兰等地。再次，创新“‘两院合一’模式”，挂牌成立5个研究院，对接行业产业科技发展趋势，有组织开展基础研究和技术攻关。近五年，立项省部级以上科研项目61项，获省级科研成果奖17项、国家发明专利61项。

　　深化国际交流合作是推动产业高质量发展的强劲引擎，更是加速产业升级的必由之路。山东职业学院以服务高铁“走出去”与国际产能合作为牵引，不断拓展国际合作新领域。成立山东省首个职业教育中外合作办学机构，开办4个合作专业，自主招收、联合培养国际留学生1442人。获批教育部全球首批“中文工坊”项目。在蒙古国、老挝、印尼设立“班·墨学院”。建设中外人文交流友谊学院。助力老挝系统性建设轨道交通职教体系，开发职业教育国际标准、国际教学资源。承办世界先进制造业大会，举办“汉语桥”项目相关活动。

　　下一步，山东职业学院将围绕服务国家重大战略和区域经济社会发展需求，不断创新产教融合模式与机制，深化校企合作，继续提升科技服务与成果转化能力，提高人才培养质量，为经济社会高质量发展贡献智慧与力量。

(责编：郝孟佳、李依环)

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