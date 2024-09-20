原标题：培育纺织服装行业未来工匠

吴访升 常州纺织服装职业技术学院党委书记

党的二十届三中全会指出，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。

职业教育与经济社会发展紧密相连，对促进就业创业、助力经济社会发展、增进人民福祉具有重要意义。

作为纺织服装产业数字工匠培养培训重要基地、首批国家级产教融合试点城市的高职院校，常州纺织服装职业技术学院近年来对接数字经济新业态、“科技、时尚、绿色”纺织产业发展新趋势、“智改数转网联”企业新需求，守正创新、协同创新、改革创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，着力打造中国纺织服装高职强校。

第一，支撑纺织服装产业高端化、智能化、绿色化、品牌化、国际化。

夯实人才培养基座，以“三教”（教师、教材、教法）改革推进“五金”（“金专”“金师”“金课”“金地”“金教材”）新基建。

创新“产业链党建+”产教融合机制，依托园区产业链党建联盟，联合江苏鹰游、浙江杰克等千亿级龙头企业，牵头成立全国碳纤维及复合材料产教融合共同体、现代纺织服装智能装备产教融合共同体和全国职业院校美育联盟等；与产教融合示范企业联合组建创新团队，探索中国特色学徒制。

与行业企业合作共建产业学院、现场工程师学院、智慧教学工场。开办“苏豪卓越班”“杰克工程班”，开展创新创业教育，在教学课程与人才培养中融入中华优秀传统文化、工匠精神和企业家精神。与行业企业合作制订人才培养方案、开发新型活页式、工作手册式教材和数字化资源。全面启动“新质课堂”质量认证，优化“项目制”“工作坊制”创新创业实践教学体系，升级智慧课堂和教学云平台、“一站式”社区服务中心，构建线上线下“三全育人”（全员育人、全程育人、全方位育人）新形态。

第二，推进产学研创深度合作，支撑纺织服装产业新质生产力发展。

以“融学、融业、融创”为目标推进产业科技协同创新，与常州科教城、苏豪、五洋纺机等共建江苏纺织服装数字创意公共技术集成平台、时尚设计创新中心。依托市域产教联合体共建中试验证基地，拓展碳纤维等应用场景，打通新品研发、试产试销堵点，着力破解专业链、人才链与产业链、创新链同生共长的难点。

第三，探索跨校、跨区域、跨行业的共商共建共享共生联动模式。

联合现代职业教育科教融汇共同体成员单位，探索科教融汇体系架构机制创新和平台建设，推进高职教育改革，推动产业科技创新与产业人才培养和现代化产业科技稳健发展；同时，依托这一共同体，推动解决高职院校科技创新能力不足、团队力量不强、协作机制缺失等难题。着力支撑传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育。

第四，全面推进学校内部综合改革，增强服务高质量发展的关键办学能力。

坚持师德师风第一标准，将时代新人培养和服务高质量发展的代表性成果作为教师评价根本标准，完善教师教育教学评价体系，促进教师专业能力发展。

积极推进分类管理、分类精准评价，特设创新服务岗位，将技术转移转化成效作为考核标准，加速技术创新人才汇聚、技术技能积累。

以“三项机制”（鼓励激励机制、容错纠错机制、能上能下机制）激发干部内生动力，增强服务发展的本领能力，推进内部治理体系现代化。

压实党委主体责任，加强战略领导能力建设。推动建设专业融合创新、技术协同创新、育人守正创新、文化传承创新、改革创新等生态圈。

职业教育正迎来发展新机遇。学校将紧紧把握新一轮科技革命和产业变革趋势，发挥多方联动优势，继续打造特色专业，提高专业支撑产业的适配度和贡献度。同时，要破除制约产教融合、校企合作体制机制的障碍，进一步推进产教融合，开展更富有成效的校企合作，提供更高附加值的社会服务，持续提升人才培养质量，在融入地方、对接产业过程中实现学校高质量发展。

(责编：郝孟佳、李依环)