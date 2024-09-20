原标题：让高职教育深度融入水电产业国际化发展格局

罗显克 广西水利电力职业技术学院党委书记

党的二十届三中全会对深化教育综合改革作出系列部署。全面深化教育改革，加快建设教育强国，高职院校使命光荣、责任重大。作为一所以工为主、水电特色鲜明的创新型高职学校，广西水利电力职业技术学院近年来紧紧围绕教育强国建设和现代职业教育体系建设改革重点任务，聚焦服务产业结构转型发展，推动人才链、教育链、产业链、创新链有机融合，深化产教融合，助力水电事业高质量发展，在服务区域经济社会发展和国家战略过程中不断取得新成绩。

聚力提升核心办学能力。学校坚持“服务战略、助力区域、支撑产业、面向东盟”，以“办学能力高水平、产教融合高质量”为目标，加快构建立德树人新格局，健全德智体美劳全面培养新体系，完善产教融合、校企合作新机制。深化教学关键要素改革，聚焦水利、能源、信息化领域打造高水平专业群，以加快高标准农业水利电力基础设施建设支撑现代农业高质量发展，服务农业强国建设和乡村振兴、西部大开发等战略。融入共建“一带一路”大格局和中国—东盟命运共同体，助力广西“一区两地一园一通道”建设，为谱写中国式现代化壮美广西篇章贡献力量。

聚力优化产教融合机制。学校与国家级经济技术开发区广西—东盟经济技术开发区园校共联、产教共融。学校与开发区管委会签署战略联盟协议，成立“协同发展理事会”，共同制定合作项目保障机制、校政企合作协议、合作联席会议等一系列制度，形成园校企人才共育、资源共享、师资共培、文化共融的一体化发展态势，构建政府部门主导、行业企业深度参与的共生共长协同育人模式，推动园校合作工作常态化、制度化。

聚力服务水电产业发展。学校对接国家及广西区域重大水电工程需求，聚焦水灾害防治、水资源保护、水生态修复、水环境治理、水电民生保障等关键领域技术创新，联合广西水利发展集团有限公司、广西民族大学，成立生态水利行业产教融合共同体。构建“两平台五中心一团队一基地一学院”科技创新和社会服务体系，与龙头企业共建八桂水利产业学院、百越电力产业学院等8个产业学院，向企业职工、农民工等提供技术培训，并开展供水节能减耗技术等方面的技术攻关。承接广西壮族自治区水利厅、教育厅、党委编办、人社厅、财政厅五部门联办的广西基层水利人才定向培养项目，获批水利部广西少数民族地区水利人才培养基地。

聚力深化教育综合改革。学校着力开展校企合作典型生产实践项目，并以此为依托全面开展教师学生“知标准、说职业”工作过程知识竞赛，竞赛参与人数达23000余人。常态化实施“三雁”教师培育计划，激发教师积极参与教育综合改革创新积极性。紧扣“互联网+职业教育”发展新趋势，与中国能建集团等共同建设智慧孪生实训基地7个，共同开发典型工作环节项目模块900余个；共编项目化任务式教材27本，其中6本入选首批国家“十四五”职业教育规划教材；共建在线精品课程47门，其中3门入选国家职业教育在线精品课程。将教师团队、教学能力比赛等作为探索教学改革的重要渠道，健全校企人员互兼互聘机制，合作建设课程教材开发中心、虚拟教研室等平台。深入探索实施“信息技术+”对分课堂等教学方式。获职业教育国家级教学成果奖二等奖1项、全国职业院校技能大赛教学能力比赛奖10余项，学校水利水电建筑工程教学团队获第三批国家级团队立项建设。

聚力服务东盟职教发展。学校实施“引进、输出、交流”三大行动计划，引进法国施耐德、中德先进职业教育（SGAVE）等产教融合项目；面向东盟国家输出教学标准，为中国华电等企业培训海外员工；搭建中国—柬埔寨绿色能源现代工匠学院、中国—东盟能源职业教育联盟等交流平台，与亚龙集团在海外共建丝路学院，招收学历留学生。学校入选“中国—东盟职业教育卓越合作伙伴”项目，申报的“中柬水电‘教—研—培’一体化基地建设项目”获批中国—东盟高职院校特色合作项目。

深化产教融合是推进职业教育改革的重要举措。广西水利电力职业技术学院将全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，持续增强改革意识，树牢改革思维，优化改革举措，紧紧围绕立德树人根本任务，强化以教促产、以产助教、产教融合、产学合作，聚焦生态水利新发展，聚力服务新质生产力，促进教育链、人才链与产业链、创新链融合，努力实现学校高质量发展。

(责编：郝孟佳、李依环)