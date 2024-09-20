原标题：世界首例全眼移植手术效果超预期

一名46岁的患者在美国纽约大学朗格尼医学中心接受了一项全眼和部分面部移植手术。经过一年的术后恢复，移植的眼睛保持健康，视网膜可对光线作出反应，部分恢复了视力。尽管视力未完全恢复，但眼压和血流状态正常，超出了此前动物研究的预期。最新一期《美国医学会杂志》介绍了这项开创性的研究。

长期以来，全眼移植一直是医生和科学家追求的目标。这项史无前例的移植手术突破了重建手术和移植医学的界限，为治疗严重面部损伤和通过移植恢复视力带来了新的可能。手术的成功有望促进涉及关键感觉器官复杂移植的进一步发展。

该患者名为亚伦·詹姆斯，在2021年6月担任电工时，遭遇了一场电气事故，失去了惯用的左臂、左眼、下巴和鼻子。两年来，他无法正常进食固体食物、品尝味道，没有嗅觉，也无法说话。

2023年5月，一支大型医疗队为詹姆斯移植了整只左眼、眼窝、鼻子、一块下巴骨以及相关肌肉、神经和血管。手术耗时约21小时。

研究论文第一作者、纽约大学朗格尼医学中心外科医生丹尼尔·塞拉迪尼表示，他们从未想到詹姆斯移植的眼睛能部分恢复视力，因为没有任何证据表明捐赠者的视神经能成功连接到詹姆斯的大脑。视神经是中枢神经系统的一部分，负责将视网膜信息传递到大脑。如何再生这一系统仍是个谜，但这次手术让研究人员离目标更近了一步。

美国斯坦福大学拜尔斯眼科研究所眼科学教授兼主任杰弗里·戈德堡在同期杂志上发表评论称，视力没有完全恢复并不意外，因为动物前临床研究已表明再生视神经非常困难。

他表示，手术团队将詹姆斯骨髓中的干细胞注射到视神经周围组织，这一技术尚未在动物身上得到验证，如果细胞长成肿瘤，可能会带来安全风险。幸运的是，到目前为止还没有发生这种情况。另一个风险是，如果捐献眼球的视神经再生，可能会损害詹姆斯另一只眼睛的视力，因为两只眼睛的信息输入在大脑中可相互作用。然而，也没有出现这种并发症的迹象。戈德堡说，首个病例的治疗效果令人兴奋，为通过全眼球移植恢复视力奠定了基础。（记者张佳欣）

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