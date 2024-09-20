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加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系

着力提升职业教育吸引力和适应性

2024年09月20日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：着力提升职业教育吸引力和适应性

　　田洪光 黄冈职业技术学院党委书记

　　党的二十届三中全会对深化教育综合改革进行部署，提出加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系。黄冈职业技术学院坚持党建引领、立德树人、产教融合，立足“国家战略急需干、职教定位必须干、学校发展应该干”，着力提升职业教育吸引力和适应性。

　　首先，坚持党建引领，把握办学新定位，以党建第一责任引领发展第一要务。

　　强化政治功能。选优建强党委班子，落实党委领导下的校长负责制，进一步增强“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”的能力定力。选出年富力强的支部书记，组建担当作为的支委班子，“书记抓”“抓书记”卓有成效。

　　落实“第一议题”制度。年均召开45次党委会、13次中心组学习，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，研究制定贯彻落实措施，做到“总书记有号令、党中央有部署，黄职快行动”。

　　创新“党建+”模式。实施“党旗领航”“培根筑魂”“强基聚力”三大工程，将党小组建在专业群、产业链上，提升服务发展的力度、程度和贡献度。锚定新办学定位，遵循更加注重服务产业发展、服务社会发展的大逻辑，跳出注重办学条件改善和自我循环发展的小逻辑。坚持扎根黄冈，服务黄冈，辐射武汉都市圈；坚持多维赋能，服务学生全面发展，培养一线复合型技术技能人才；坚持以乡村振兴为主攻方向，服务老区全面振兴，建设高水平职业技术大学。答好以谁为服务对象、为哪个区域培养人才，以什么为目标、怎样培养人才，以什么为方向、建设什么样的职教本科“三张答卷”。

　　其次，坚持立德树人，面向学生抓教育，为党育人、为国育才。

　　构建“三全育人”（全员育人、全程育人、全方位育人）长效机制。成立“三全育人”领导小组，落实任务清单。围绕课程育人、科研育人、资助育人等十大育人体系，汇聚各岗位全链条育人元素。

　　构建“大思政”格局。推行“时政五分钟”，实施“教师导学、分组研学、学生互学、教师评学”，思政课满意率高位领先。推进思政课程和课程思政同向同行，建成课程思政研究中心，打造思政课程“金课”和课程思政“样板”。

　　深化“五金”（“金专”“金师”“金课”“金地”“金教材”）建设。打造高水平专家团队，学校8人入选全国职业教育教学指导委员会。培育教学成果，学校教师获湖北省第九届教学成果奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项。编写精品教材，其中8部入选首批“十四五” 职业教育国家规划教材。坚持人才兴校，引进博士人才29名。

　　最后，坚持产教融合，面向社会抓服务。

　　聚焦“五建五强”（建平台，强沟通；建团队，强能力；建项目，强目标；建机制，强激励；建环境，强服务），优化专业结构。近三年新开设现代农业技术、中药学、智能建造技术、老年保健与管理等专业，以高水平专业群支持智能制造、人工智能、大健康、现代农业等产业高质量发展。

　　增强科教融汇能力。培育24个高水平产学研团队、31位科技副总和科技特派员。与湖北大二互公司合作解决电力机车互感器研发与产业化问题。与华泰窑炉共同研发匣钵自动装卸料产线项目，以技改推动降本增效。与湖北雄峰生物科技联合开展豆粕蛋白饲料减量替代研究。

　　拓展社会服务空间。聚焦“一体两翼五重点”，政校合作共建退役军人就业创业学院、乡村振兴学院、大别山网红学院等培训学院。与重点企业联合成立蕲艾、科峰传动、长安建筑等产业学院。牵头成立全国建筑钢结构行业产教融合共同体、全省制冷空调行业产教融合共同体，牵头成立湖北建筑钢结构产教融合实践中心，成为全国康养行业产教融合共同体等42个全国产教融合共同体常务副理事长、副理事长单位。牵头成立黄冈市域产教联合体、武穴市域产教联合体，并实体化运营。近三年来，年均社会培训对象突破4万人次，职业技能等级认定人员突破7500人。

　　下一步，黄冈职业技术学院将面向高端产业和产业高端，顶格推进以“办学能力高水平、产教融合高质量”为导向的“新双高”建设，高位推进本科层次职业技术大学创建，为推进中国式现代化湖北实践作出新的更大贡献。

(责编：郝孟佳、李昉)

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