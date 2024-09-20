原标题：中央宣传部追授杨士莪同志“时代楷模”称号

新华社北京9月19日电 中央宣传部日前追授杨士莪同志“时代楷模”称号，集中宣传了他的先进事迹。

杨士莪，生前系中国工程院院士、哈尔滨工程大学教授，是中国水声工程学科奠基人和水声科技事业开拓者之一。他胸怀祖国、志存高远，青少年时期就立下了“读书是为了救国和报国”的铮铮誓言，始终把祖国需要作为人生奋斗目标。他坚守初心、担当使命，积极响应党的号召，全力投身水声科学研究，攻克了一系列关键核心技术，推动实现了重大创新突破，带队完成了由我国科学家首次独立指挥和实施的大型深海水声综合考察任务，用毕生心血为中国水声事业发展作出了突出贡献。他潜心治学、甘于奉献，自觉发扬“哈军工”优良传统，“做人做事做学问，为船为海为国防”的育人理念深深影响了几代水声专业学生，培养了一批能够挑大梁、担重任的科技人才。曾荣获“全国教书育人楷模”“龙江楷模”等称号。

“时代楷模”发布仪式上，宣读了《中共中央宣传部关于追授杨士莪同志“时代楷模”称号的决定》，播放了反映他先进事迹的短片。中央宣传部负责同志为杨士莪同志亲属颁发了“时代楷模”奖章和证书。

中央宣传部在追授“时代楷模”称号的决定中强调，杨士莪同志用一生的坚守和付出生动诠释了对党的忠诚、对祖国的热爱、对事业的执着，是爱党报国、倾听海洋声音的杰出科学家，是推进教育强国、科技强国、人才强国建设的先锋模范，是为党育人、为国育才的优秀代表。为宣传褒扬他的先进事迹，大力弘扬科学家精神、教育家精神，中共中央宣传部决定，追授杨士莪同志“时代楷模”称号，号召广大干部群众特别是科技、教育工作者以“时代楷模”为榜样，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立和自觉践行科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力的理念，积极融入和投身教育强国、科技强国、人才强国建设，坚定信心、自立自强、勇毅前行，为夯实中国式现代化的基础性、战略性支撑，全面推进强国建设、民族复兴伟业不断作出新贡献。

中央组织部、科技部、工业和信息化部、中国科协、中央广播电视总台、黑龙江省委有关负责同志，以及高校师生、科技工作者代表参加发布仪式。

(责编：郝孟佳、李昉)