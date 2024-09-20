本报记者 肖家鑫

“每天下班过个马路就到家了，特别方便。”作为山东省泰山产业领军人才，山东宏洲海洋工程有限公司董事长周宏勤已在烟台市芝罘区的人才社区里住了4年。这些年，公司在当地支持下逐渐做大。前不久，其自主研发设计的万吨级远洋通信铺缆船成功试航。

“人才社区为我们提供了不少合作机会，入驻人才社区的创业人才还可享受优惠政策。”周宏勤说。近年来，芝罘区致力于建设人才友好型城区，持续优化人才服务，依托现有产业园、商务楼宇资源，做优硬件、建强环境，打造3处集“创业孵化、产业加速、商住社交”等功能于一体的蔚蓝人才社区，人才集聚效应不断增强。

芝罘区委组织部副部长宋坤介绍，我们扎实推进人才安居工程，人才社区均建在创新资源集聚区域，最大限度缩短通勤时间，让大家将更多精力投入到学习工作、创新创业中。

如何让人才社区的相关配套更为完善？芝罘区创新人才社区服务模式，提供会议室等共享空间，满足办公日常需求；组织人社、行政审批等部门成立人才服务联盟，配备10名服务专员，提供政策答复、就医帮助等贴心服务。2023年以来，蔚蓝人才社区带动青年人才6400余名，人才集聚效应初步显现。

《 人民日报 》（ 2024年09月20日 10 版）

(责编：李依环、李昉)