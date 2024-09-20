据新华社电 （记者陈 刚）希腊汉学中心日前在科孚岛正式揭牌运营，将开展汉学与中国研究领域的人才培养。

希腊汉学中心由北京语言大学和希腊爱奥尼亚大学联合建设，天津古籍出版社专项基金支持。这是希腊首家由中希两国高校联合设立的汉学研究中心，中心将培养汉学和中国研究领域的学士、硕士、博士及博士后。此外，汉学中心还将开设文化遗产与安全研究硕士项目，为中国及欧盟国家文化遗产领域培养高水平人才。

爱奥尼亚大学校长安德烈亚斯·弗洛罗斯在揭牌仪式上表示，该中心的建立见证了希中两国学术合作的显著成果，彰显了希中两国迫切希望深化合作的共同愿望。

北京语言大学世界汉学中心主任、汉学与中国学学院院长徐宝锋致辞时说，希腊汉学中心是促进中国与希腊、东南欧和东地中海地区在汉学和中国研究领域开展学术合作的桥梁和平台，将进一步推动希腊汉学与中国学研究深入发展，为相关学术可持续发展提供资源。

中国驻希腊大使肖军正在致辞中表示，希腊汉学中心的成立不仅是中希学术交流和人文合作的重要里程碑，更是中希两国在深化文化交流、促进文明互鉴方面迈出的坚实步伐。这一举措对加强两个伟大文明之间的相互了解和理解，推动双方在人文领域深入合作具有深远意义。

(责编：李依环、李昉)