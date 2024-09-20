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《2024年世界人才排名》香港升至第九位

2024年09月20日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　香港特区政府发言人19日表示，瑞士洛桑国际管理发展学院19日发布《2024年世界人才排名》（以下简称《排名》），香港由2023年的第十六位大幅上升至第九位，是2016年以来首次重返前十。

　　香港在《排名》的三个人才竞争力因素中均比去年进步：“就绪度”排名由去年第六攀升至第四；“投资及发展”由第十五升至第十三；“吸引力”排名由第三十二进步至第二十八。各项指标方面，香港的理科毕业生百分比高踞全球第一，在财务技能、管理教育成效以及管理层薪酬位列全球前五名。

　　特区政府发言人表示，香港在国际管理发展学院发布的《排名》位列全球前十，足证特区政府在教育及引进人才方面的工作成效显著。香港拥有良好的教育基建、享誉国际的大学和优秀的科研人才，教学质量在多项国际比较研究中名列前茅。特区政府在2022年施政报告宣布推出一系列入境措施，吸引和便利世界各地的人才来港发展，包括推出专门吸纳高收入人士和世界顶尖大学毕业生的“高端人才通行证计划”以及优化其他入境计划，吸引外来优秀人才，丰富本地人才库。截至今年8月底，各项输入人才计划共收到逾36万宗申请，其中近23万宗获批，同期，经各项人才入境计划抵港的人才超过15万人。这些外来的优秀人才及其家人充实了香港的劳动力，为本地经济注入新动力。（记者冯学知）

(责编：李昉、李依环)

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