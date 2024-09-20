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书写时代题材 传递教育温暖

电视剧《春风化雨》获好评

文 依
2024年09月20日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　《春风化雨》剧照。
　　出品方供图

　　9月11日，由中国电视艺术委员会、上海市委宣传部、贵州省委宣传部主办的电视剧《春风化雨》研讨会在北京举行。该剧以全面推进乡村全面振兴为背景，以一群普通乡村教师为关注对象，讲述他们数十年如一日扎根在农村教育岗位，用爱与心血培养莘莘学子，帮助他们追逐梦想并改变命运的故事。

　　《春风化雨》是国家广播电视总局重点扶持剧目、上海文化发展基金会市重大文艺创作资助项目、贵州省文艺精品创作扶持重点项目、陕西省重大文化精品扶持项目。作为献礼第四十个教师节的作品，这部剧播出后深受观众喜爱，收获良好口碑与广泛关注。

　　总制片人邹标介绍，主创团队走访300多所学校，起用100多位素人演员，力图使《春风化雨》既有现实的肌理感，又有温暖的底色。编剧饶俊表示，该剧源于自己的真实生活经历，创作这部剧除了感念师恩以外，更因为教育是一个国家的立国之本，不仅寄托着个人和家庭的希望，也承载着国家发展的希望。剧中女主角“安颜”饰演者佟丽娅表示，为了更好地理解人物，主创们深入贵州体验生活、实地学习，努力了解当地乡村教育和民生状况，了解当地学生的价值观念、兴趣爱好，使角色更加立体真实。

　　业内人士对该剧给予高度评价。北京师范大学艺术与传媒学院副院长杨乘虎认为，《春风化雨》以时代使命感直面中国乡村教育发展的历史进程，其对今后教育题材和乡村题材影视作品的启示，就是要用真挚的情感、深入的思考带给广大观众有能量、有温度的艺术表达。中国广播电视社会组织联合会副会长李京盛认为，这部剧给现实题材电视剧创作提供了新的思路和方向，蕴含主创真诚的思想和艺术表达，像涓涓细流般自然流淌，深深打动了观众。

(责编：李昉、李依环)

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