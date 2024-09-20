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斯里兰卡山区大学的“中文热”

2024年09月20日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　今年4月，在位于斯里兰卡中央山脉南麓的萨伯勒格穆沃大学，萨伯勒格穆沃大学孔子课堂院长朱颂（左）在“国际中文日”活动上与学校教职工汉语培训班的学员互动。
　　（新华社发）

　　在萨伯勒格穆沃大学，孔子课堂汉语专业的学生们在听课。
　　新华社记者 伍 岳摄

　　从斯里兰卡首都科伦坡乘车出发，历经5个多小时颠簸起伏的盘山路，抵达位于斯里兰卡中央山脉南麓的萨伯勒格穆沃大学。漫步在这座群山环抱的校园里，时常能听见朗朗的中文读书声……

　　2019年，中国黄冈师范学院和萨伯勒格穆沃大学共同设立孔子课堂。在中国教师节前夕，记者探访了这个山区孔子课堂，并遇见在这里坚守的3名中国教师。

　　学校地处偏远，生活有诸多不便。教师宿舍里蚊虫蛇鼠常来“光顾”，雨季时还会遇到七八天停水、停电、断网等情况，新鲜菜蔬和日用品只能在每周一次的农民集市上补给，最近的超市需要近一小时山路车程才能到达……

　　但在这里坚守3年多的孔子课堂院长朱颂充满乐观：“2022年斯里兰卡经济最困难的时候我们都挺过来了，现在的工作生活条件好了许多，我感觉挺知足。”

　　两名90后的青年教师张欢和夏子涵同样积极乐观。“我们在尼泊尔也当过几年中文老师，来到斯里兰卡后更加坚定了自己的选择。我们一直用积极、友好和活力感染学生，这样更能带动他们学习中文的热情和对中国的兴趣。”

　　在3名中国教师的努力下，萨大孔子课堂的教学内容愈发扎实丰富。她们自编自写，为当地学生量身定制了中文教材。她们还找来视频带着学生学习黄梅戏、快板等丰富多样的中国传统文艺。此外，孔子课堂帮助临近乌沃省的一所山区中学设立了中文教学点，定期培训本地中文老师……

　　学习中文的热情在当地持续蔓延开来。夏子涵说，萨大孔子课堂每周开设两次面向教职工的中文课程，已吸引近20名“学生”。“萨大前任校长每次都专程赶来上课，签到表上期期不落。年近70岁的图书馆馆长课后还经常找我们补课，他们积极的参与和评价是我们最大的动力。”

　　孔子课堂学生鲁莱丽告诉记者：“今年我们办了一个中国美食节，大家包饺子、做冰糖葫芦等。400多名当地居民被吸引来了，他们还跟我们学中文。我教他们说‘你好’‘谢谢’‘饺子’，感觉我自己也是一名中文老师了！”

　　萨大社会科学与语言学院院长罗汉·阿贝维克拉马说，近年来，萨大学生申报中文专业的积极性逐年升温。“今年把中文作为第一专业的学生有21人，另外还有50名学生以第二、第三专业申报中文。”

　　“斯里兰卡农村人口超过80%。如今，孔子课堂扎根在这里，山区学生们的‘中文梦’不再遥远。”阿贝维克拉马说。

　　（据新华社电  记者陈冬书  伍岳）

(责编：李昉、李依环)

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